Quilmes se impuso a BH

Se jugó anoche la sexta y última fecha de la fase regular del torneo Preparatorio de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. Unión de Sunchales culminó invicto esta primera etapa, venciendo de local a Independiente por 81 a 75 aunque este fue su triunfo más ajustado. Los parciales fueron: 22-27, 33-42 y 59-56.

También por la Zona B, Atlético de Rafaela venció como local a Peñarol por 80 a 69 y clasificó segundo. La progresión en el marcador fue: 20-17, 38-29 y 64-45.

En cuanto al otro grupo, en el Hogar de los Tigres, Libertad de Sunchales derrotó a 9 de Julio por 103 a 57. Los parciales fueron 28 a 13, 49 a 30 y 78 a 42. Y en el Coliseo del Sur, Argentino Quilmes venció a Ben Hur por 72 a 70 (progresión de: 14-23, 33-37 y 49-54).

Posiciones finales Zona A: Libertad 11 puntos; Quilmes y Ben Hur 9; 9 de Julio 7.

Posiciones finales Zona B: Unión 12 puntos; Atlético 9; Independiente 8 y Peñarol 7.

De esta manera los cruces de play offs serán: Libertad vs. Peñarol; Quilmes vs. Independiente; Unión vs. 9 de Julio y Atlético vs. Ben Hur. Los nombrados en primer término tendrán ventaja de localía.