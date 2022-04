EE. UU. cuestionó la presencia de Putin en la Cumbre del G20

Estados Unidos dijo este viernes que se niega a "hacer como si nada" hubiese pasado tras la invasión rusa a Ucrania, en una reacción a la presencia del presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la cumbre del G20 que se celebrará en noviembre en Indonesia.

"Estados Unidos sigue pensando que no se puede hacer como si nada respecto a la participación de Rusia en el seno de la comunidad internacional y de las instituciones internacionales", afirmó a la prensa la portavoz adjunta del Departamento de Estado, Jalina Porter.

Porter no aclaró si Washington participará en la cumbre a celebrarse en la turística isla de Bali, a la que también fue invitado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

El mandatario estadounidense Joe Biden "ha expresado públicamente su oposición a que el presidente Putin asista al G20. Hemos dado la bienvenida a los ucranianos que asisten", expresó de su lado a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

"Hemos transmitido nuestra opinión de que no creemos que deban ser parte de esto en público ni en privado", amplió Psaki, quien añadió que Estados Unidos estaba en contacto con los indonesios y que la invitación a Rusia se produjo antes de su invasión a Ucrania.

Rusia, a diferencia de Ucrania, es miembro del Grupo de los 20, que está formado por las economías más grandes del mundo.

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, sugirió que la invitación a Zelenski era un compromiso luego de los llamados de Occidente para no invitar a Putin, refirió la agencia de noticias AFP.

La 17 Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20 se celebrará 15 y 16 de noviembre en isla indonesia de Bali. El G20 reúne a 19 países (Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía) y a la Unión Europea, que juntos representan el 80% de la economía global, dos terceras partes de la población mundial y el 75% del comercio internacional.