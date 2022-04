Fernández afirmó que la preocupación del gobierno es que "la producción no se detenga por la falta de dólares"

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que la preocupación del Gobierno nacional es que "la producción no se detenga por la falta de dólares", luego de que la industria automotriz advirtió sobre la escasez de insumos que enfrenta el sector. "Tengan la tranquilidad de que está en nuestra cabeza como preocupación central que la producción argentina no se detenga por la falta de dólares", subrayó Fernández al encabezar un acto en la planta de Nissan en Córdoba junto al gobernador local Juan Schiaretti.

En ese marco, el jefe de Estado puntualizó: "El gran secreto de que el crecimiento se sostenga es contar con el financiamiento de dólares adecuados para que se puedan importar las partes que hagan falta para la producción del auto o de muchos autopartista".

Fernández celebró el crecimiento de la industria automotriz y precisó: "Que los autos argentinos sean competitivos en el mundo nos permite que ingresen dólares, que tanto necesitamos para que la producción se sostenga".

"La industria es el verdadero generador de trabajo y el pilar que permite el desarrollo de las naciones, y para nosotros ponerla de pie es una obligación que tenemos como Gobierno nacional. La Argentina nunca más debe resignarse a ver caer la industria, debe impulsarla con políticas activas, debe ayudarla a crecer", subrayó el Presidente.

En esa línea, el mandatario destacó: "Lo que más nos preocupa es que todos y todas tengan un trabajo, porque el trabajo dignifica. Sabemos lo que representa el trabajo en una sociedad y lo que significa para una persona y una familia".

"Es muy difícil de aceptar éticamente que en el siglo XXI alguien no encuentre un lugar donde trabajar para conseguir lo que necesita para el sustento propio y de su familia. Nosotros tenemos que garantizar que eso ocurra", puntualizó.

Además, el jefe de Estado destacó: "Estamos recuperando poco a poco el salario real, pero debemos hacerlo más rápidamente porque este programa económico supone producción, garantizar el empleo y la correa de distribución del ingreso que es un trabajo mancomunado que todos debemos hacer".

"Para que el salario real pueda crecer y pueda valer hace falta un trabajo denodado. Siempre cuento lo mismo para que sepamos lo que nos pasa y podamos cuidar lo que logramos: entre 2003 y 2015 el salario real en la Argentina creció 19 puntos. Ahora, entre 2015 y 2019 el salario real se cayó 20 puntos. Lo que tardaron 12 años en conseguir se perdió en 4", sentenció.

La empresa automotriz anunció la duplicación en la producción anual de su pickup Nissan Frontier por una inversión total de 730 millones de dólares, que acrecentará su base de proveedores, y facilitará la apertura de nuevos mercados de exportación en países como Chile y Colombia.

El Presidente arribó al mediodía al aeropuerto cordobés Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella, donde fue recibido por Schiaretti y el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora.