"La Corte no puede hacer populismo judicial"

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, aseguró que los jueces no pueden "hacer populismo", a la vez que recordó que el oficialismo impulsó hace 16 años la ley que rige actualmente y establece una integración con cinco miembros, en medio del debate de los proyectos impulsados por el kirchnerismo para modificar la composición de la cabeza del Poder Judicial.

"La Corte no es y no puede ser en contra de un sector de la sociedad o de la política. Si analizamos los últimos quince años, van a encontrar fallos y sentencias que, a veces, perjudicaron a un sector o a otro. La Corte Suprema no puede hacer populismo judicial, estar a favor de un sector en un momento circunstancial", expresó.

Asimismo añadió: "La Corte tiene que resolver de acuerdo a la Constitución y las leyes y eso es lo que le da estabilidad. Un país es un barco que tiene oscilaciones, pero la Corte es un mástil que mantiene el equilibrio. No hay mayorías a favor o en contra de un sector".

"En 2006 hubo una ley que fue votada por los mismos que hoy están discutiendo eso. Hay que tratar de tener cierta coherencia en favor de los ciudadanos. Si un día decimos que la Corte tiene 5 integrantes, otro día 10 y mañana 15, no le damos ninguna seriedad a los ciudadanos. Y nosotros tenemos que tratar de dar seriedad, de dar serenidad; decir que esta es una regla que se mantiene en el tiempo", indicó en declaraciones radiales.

El Senado puso en marcha en comisión la discusión de al menos cuatro propuestas elaboradas por dirigentes del oficialismo y aliados que contemplan distintas alternativas para ampliar la cantidad de jueces.

Actualmente, la Corte tiene 4 miembros estables pese a que la ley prevé una conformación de 5 y el Gobierno aún no propuso un reemplazante para ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton de Nolasco con su renuncia, en octubre del año pasado.

Lorenzetti recordó que cuando ingresó al máximo tribunal había dos vacantes que por falta de acuerdo en el Congreso no se cubrían.

Por esa cuestión, la Corte no podía resolver la pesificación de los depósitos dictada en 2002 por el gobierno de Eduardo Duhalde luego del corralito de 2001.

"Cuando yo asumí la presidencia del tribunal, le pedimos al Congreso que dictara una ley para resolver el problema y en ese momento se dispuso una reducción gradual del número de miembros de la Corte hasta llegar a 5, que es el número histórico de la fundación del tribunal", reveló.

El juez no firmó el fallo reciente de la Corte que dispuso la puesta en marcha del nuevo Consejo de la Magistratura porque se encontraba en México.

Ante las críticas que recibió, contestó: "He firmado en contra del kirchnerismo cosas muy graves, muy potentes, como la sentencia del 2013 contra la democratización de la Justicia, cuando la Presidenta tenía un alto porcentaje de votos, muchísimo poder, el control del Congreso".