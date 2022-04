Fein preside la Comisión de Salud en Diputados

La presidenta del Socialismo y ex intendenta de Rosario conducirá la única comisión que no está presidida por los dos bloques mayoritarios. Propuso una agenda “muy activa y de consenso” para avanzar en proyectos que mejoren la salud pública.

La diputada nacional del Bloque Socialista, Mónica Fein, fue elegida ayer por la tarde por sus colegas como presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública en una reunión celebrada en la Cámara de Diputados de la Nación. De extensa trayectoria en el área, la Dra. Fein participó en sus inicios de la creación del LEM (Laboratorio de Especialidades Medicinales), modelo nacional en la producción pública de medicamentos, fue secretaria de Salud Pública de Hermes Binner y Miguel Lifschitz -donde el sistema de salud recibió un reconocimiento de la Organización Panamericana de la Salud-, y luego fue elegida dos veces intendenta de la ciudad de Rosario, considerada por muchos expertos como la mejor salud pública de Latinoamérica.

"La salud es un derecho humano esencial que debe ser garantizado con equidad, universalidad, eficacia y eficiencia para todos los argentinos y argentinas", manifestó la flamante presidenta de la Comisión de Salud, Mónica Fein, y acotó: “En un contexto de pandemia creo que es muy importante demostrarle a la sociedad que la Comisión de Salud tiene una agenda muy activa”.

Asimismo, la presidenta del Partido Socialista reflexionó: “Las condiciones de cada realidad impactan en nuestra salud y calidad de vida, por eso es importante compartir trabajo con otras comisiones, ya que sus temas se entrelazan con un concepto integral de salud”. Además, la diputada socialista dijo que la de Salud será una comisión “donde prime el diálogo y el consenso entre todas las fuerzas políticas”. Cabe señalar que la Comisión de Acción Social y Salud Pública es la única que no está conducida por los dos bloques mayoritarios y que fue asignada al Interbloque Federal.

En este sentido, el presidente del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, expresó: "A nosotros nos ha honrado que Mónica Fein asuma la presidencia de esta comisión porque creemos estar brindándole a la Cámara de Diputados una persona de diálogo, de construcción, de consensos y de mirada siempre estratégica en los temas que hacen a la salud pública en la Argentina".

"Es una alegría que a esta comisión la presida una mujer que ha encabezado las luchas históricas del feminismo y reivindicado a la salud pública", resaltó la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, quien propuso como vicepresidente de la comisión de Salud al diputado y ex ministro de Salud, Daniel Gollán.

En el mismo tono se refirió la diputada Carla Carrizo, del Bloque Evolución de Juntos Por El Cambio, quien destacó que "es una enorme alegría que Mónica esté liderando esta comisión clave", y propuso como vicepresidente segundo al diputado catamarqueño Dr. Rubén Manzi. De igual manera se expresó la legisladora de Juntos Por el Cambio, Graciela Ocaña: "Sé de tu compromiso con la salud pública y el enorme trabajo que has hecho en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe".

Por su parte, la ex intendente de Rosario, Mónica Fein, indicó: "Para mí es un honor estar formando parte de esta comisión con personas con tanta trayectoria y que tienen un compromiso claro con la salud pública". "Aprendí de los sistemas de salud desde que fui una trabajadora del área, cuando estudiaba en la facultad, y también tuve la posibilidad de coordinar los equipos técnicos. Tenemos mucho por trabajar”, señaló Fein.



SALUD PÚBLICA,

EMBLEMA DEL SOCIALISMO

“Que Rosario sea valorada como la mejor salud pública de Latinoamérica no es casualidad, sino que es el resultado de un plan estratégico pensado por Hermes Binner”, señaló la ex intendenta, Dra. Mónica Fein, y explicó que dicho proyecto de salud se basó en una política de cercanía en el territorio, construyendo una red de atención primaria y de mediana complejidad con equipos de salud altamente capacitados, infraestructura y funcionamiento en red de todo el sistema.

Un plan estratégico pensado desde una concepción de Estado presente que conquista y garantiza derechos. "Creo fervientemente en el rol de Estado, para prestar, para regular, para intermediar", enfatizó Fein, y agregó: “Los y las Socialistas creemos en un Estado cercano, eficiente y transparente”. Por último, la flamante presidenta de la Comisión de Salud destacó el trabajo en pandemia de los trabajadores y trabajadoras de salud de todo el país.