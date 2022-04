Retención de talentos

La retención y la fidelización de los talentos, el otorgamiento de compensaciones competitivas y el bienestar emocional, son las principales prioridades de las áreas de recursos humanos de las empresas lideres del país, según los resultados de un relevamiento realizado por la consultora internacional PAE.La encuesta abarcó a 121 firmas líderes del país, tanto en el sector de servicios como industrial. Entre los tópicos relevados, la retención de los empleados se ubicó como la principal prioridad para los sectores de recursos humanos.“Antes lo que era más importante en la empresa era el capital y hoy el talento, ya que se busca que el centro sea la persona”, subrayó Jorge Pérez, CEO del Grupo PAE, al presentar los resultados en un encuentro con la prensa.En ese sentido, para Oscar Silvero, director cooperativo de relaciones públicas de la firma, la retención se ha vuelto “más importante en los últimos tiempos”. “Hubo una época donde quedarse en una empresa era el logro más importante pero ahora hay una rotación enorme, lo cual no es por falta de trabajo sino que lo que pasa, por ejemplo, es que los valores de la empresa no condicen con lo que ese trabajador piensa, o a ese trabajador no le gusta el clima laboral, o no encuentra las posibilidades de crecimiento”, explicó Silvero.Para contrarrestar la fuga de empleados, que en países como Estados Unidos se vio exacerbado y derivó en un fenómeno denominado como "la gran renuncia", las empresas en la actualidad ya comienzan a analizar diversas soluciones. Según el relevamiento, dos de cada tres compañías buscan otorgar planes de incentivos y reconocimiento, y, en menor medida, flexibilidad en la prestación de tareas (como, por ejemplo, el trabajo hibrido), y retroalimentación permanente.