Análisis de la situación laboral de la región

El mercado laboral de Rafaela viene experimentando una dinámica altamente positiva, en línea con la performance provincial: según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), a lo largo de todo el 2021, se generaron 88.000 nuevos empleos en la economía santafesina. Este comportamiento va de la mano de la actividad industrial de Santa Fe, que ya ha superado los niveles pre-pandemia, logrando su mayor desempeño en los últimos tres años. En este escenario, la demanda laboral de las empresas se topa con una oferta de trabajo acotada en diferentes áreas especializadas.La realidad marca que las necesidades de las empresas y de la economía en general evolucionan más rápido que los sistemas educativos, lo que genera un desequilibrio cada vez mayor entre la demanda de ciertos trabajadores y la oferta de los mismos. Este fenómeno comienza a preocupar, dado que se trata de una tendencia que se consolida año tras año: aunque la economía cuente con recursos humanos suficientes, estos no son lo suficientemente “útiles” para producir lo que la economía demanda, frenando así el crecimiento. Si bien se trata de una problemática que no afecta sólo a Rafaela (es una tendencia laboral presente en la mayoría de las economías del mundo), es importante avanzar hacia un diagnóstico local/regional más profundo y, en base a ello, acordar políticas públicas específicas que intenten mitigar el impacto de estos desequilibrios.En diálogo con empleadores que utilizan nuestra plataforma, se observa que existen amplias dificultades para cubrir puestos específicos claves y, en muchos casos, una de las principales problemáticas es que muchos perfiles jóvenes, además de no poseer formación técnica específica, no cuentan con los estudios secundarios completos. En particular, observamos que las posiciones más complejas para cubrir corresponden al área de operaciones (oficios), logística, mantenimiento y sistemas. Incluso, comienzan a faltar profesionales contables especializados en impuestos y finanzas, y veterinarios e ingenieros agrónomos especializados en tareas comerciales.La escasez de talento a la que se enfrentan los empleadores se encuentra en un pico máximo y provoca que las empresas adopten diversas estrategias, ya sea para retener al personal especializado con el que cuentan, como así también, para atraer a los perfiles que necesitan. En este marco, la profesionalización de la gestión del capital humano, la adopción de soluciones tecnológicas para optimizar procesos de reclutamiento, selección y evaluación, y el desarrollo de estrategias de marca empleadora aparecen como herramientas claves para cualquier empresa. En este sentido, creemos que Quiero Trabajo Ya se posiciona como una plataforma de referencia a nivel regional, dada la experiencia generada a partir de 10 años de trayectoria, las múltiples mejoras tecnológicas desarrolladas junto al estudio rafaelino de programación Sistemas Nimbus y el crecimiento sostenido de su base de datos.DESAFÍOSTrabajar sobre la marca empleadora será clave para las empresas que pretendan captar talento, en un mercado cada vez más competitivo. Al mismo tiempo, se deberá profesionalizar la selección de personal en busca de encontrar la persona adecuada al puesto y a la cultura de la empresa. Interpretar el perfil de un candidato más allá de su currículum será la clave. En este sentido, Quiero Trabajo Ya incorporó una herramienta online para evaluar candidatos mediante un estudio psicotécnico que usa metodología DISC. Con el mismo se pueden determinar las habilidades y aptitudes de una persona y su nivel de compatibilidad con el puesto.Por parte de las personas que se encuentran en búsqueda de empleo o permeables a recibir ofertas, el desafío será diferenciarse a través de mejorar la presentación de su CV, lo que se puede lograr perfeccionando la calidad de información que brindan en el mismo. En ese sentido, la plataforma ofrecerá en poco tiempo una mejora significativa del sistema, que permitirá contar con un novedoso aplicativo de creación de currículums, con múltiples diseños de plantillas que podrán ser descargados en formato pdf para cualquier tipo de uso, incluso fuera de la plataforma.Como corolario, contarles que junto a UNRAF Tec estamos encarando un ambicioso proyecto que propone la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial para la potenciación y generación de nuevos servicios dentro de QTY.La implementación de tecnologías de transformación digital en empresas como la nuestra, donde el “software” hace la calidad del servicio, se vuelve un imperativo ante la velocidad de cambio y lo competitivo del sector. Algoritmos de inteligencia artificial, tales como los de aprendizaje automático (machine learning), son herramientas que cuentan con gran potencial.(*) Socio Quiero Trabajo Ya.