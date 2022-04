Finalizó la primera edición

Finalizó este viernes el primer curso del año correspondiente al programa municipal Mi Primera Licencia de Conducir.

La jornada culminó con la entrega de certificados a quienes participaron del curso. Dicha entrega estuvo a cargo del secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel quien felicitó a las y los jóvenes “por el compromiso y la responsabilidad social demostrada, teniendo en cuenta que las y los asistentes lo hicieron de manera voluntaria”.

Por su parte, la jefa del Departamento Educación Vial, Cristina Beldoménico, indicó que “participaron 66 jóvenes que se llevaron consigo toda la temática referida a las normas de tránsito. Además, durante las cuatro jornadas que duró el curso, charlamos sobre la importancia de generar conciencia, no tomar alcohol antes de conducir, no usar el celular mientras se conduce y distintas cuestiones afines a la charla que fueron surgiendo en los intercambios”.

En otro tramo, Cristina Beldoménico agregó que “los jóvenes se acercaron de manera voluntaria para participar de la capacitación, lo cual refleja el compromiso ciudadano que tienen. Creemos que, con los buenos hábitos que incorporaron, vamos a poder modificar y mejorar el sistema de tránsito”.

Resulta propicio destacar que Mi Primera Licencia de Conducir se sumó a la campaña de seguridad vial y protección de la vida “Quién Pierde?” que impulsa el Estado local, a través de una labor de concientización y capacitaciones desarrolladas de manera coordinada tanto en el ámbito municipal como también en vinculación con instituciones, empresas y ONG.

Además, en esta última jornada estuvieron presentes Osvaldo Minighini y Raúl Fernández, representantes de la Asociación Civil “Honrar la Vida”, entidad que se aboca a la difusión sobre la importancia de la donación de órganos. Ellos, abordaron la “Ley Justina” (n°.27447, reglamentada en enero de 2019), la cual dispone que “toda persona mayor de 18 años” es donante de órganos o tejidos, salvo que haya dejado constancia expresa de lo contrario. Así, las personas que deciden no donar sus órganos, estarán inscriptas en un registro de “no donantes”.



PARTICIPANTES

Luego de recibir el certificado que refleja su participación del curso, las y los jóvenes brindaron su impresión sobre la experiencia. Sofía dijo: “Para mí, esto es muy importante porque representa un paso adelante ya que somos jóvenes y necesitamos entender qué es usar el casco, el cinturón. En mi caso, tengo como costumbre usar el cinturón de seguridad cada vez que subo al auto porque me lo inculcaron en casa. Valoro de este curso el haber aprendido”. Tomás expresó: “El curso está muy bueno porque nos enseña las normas básicas para aprender a conducir y cómo cuidarse en la vía pública. Lamentablemente, hay muchas personas que no usan casco y eso deriva en consecuencias graves”. La sede de los cuatro encuentros de Mi Primera Licencia de Conducir fue el auditorio del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). Al finalizar la última charla se realizó un sorteo de cascos entre quienes formaron parte del ciclo de capacitación.