Diplomas a participantes del curso de Habilidades Digitales

Con un acto de entrega de diplomas que se llevó a cabo en el Museo Histórico Municipal, finalizó la primera etapa del Curso de Habilidades Digitales dictado en conjunto por la Municipalidad de Rafaela, la firma global Microsoft y Eidos; una plataforma de dictado de cursos virtuales que se utiliza en toda Latinoamérica.

Presentes en la entrega de diplomas estuvieron el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; y el integrante de la Secretaría de Gobierno y Participación, Nahuel Aimar.

Vale destacar que el curso se llevó a cabo como producto de trabajo coordinado de colaboración entre las secretarías antes mencionadas.

Al término del acto, Jorge Muriel dijo que “esta es una herramienta más que le damos a nuestros jóvenes”. Seguidamente, el secretario consideró que “hoy, la tecnología es necesaria en todos los ámbitos y el convenio que hemos firmado con Microsoft es para destacar por la importancia global que tiene la empresa”. Muriel sostuvo que “el Estado debe tener un rol de facilitador entre lo público y lo privado para que estos chicos puedan tener su espacio de desarrollo personal mediante el uso de herramientas tecnológicas”.



POLÍTICAS PÚBLICAS

Por su parte, Myriam Villafañe consideró que “esta es una oferta más que pudimos brindar a los y las jóvenes quienes la aceptaron sabiendo que cuentan con otra herramienta para ingresar al mundo laboral”. Villafañe afirmó que “esta es otra acción que pone de manifiesto las políticas públicas que venimos impulsando para adolescentes y jóvenes, en un momento muy particular de sus vidas, en donde sienten la necesidad de insertarse al mundo del trabajo”. La funcionaria destacó el ámbito de formación “que es un espacio que ha crecido mucho y es el DIAT, el cual cuenta con un Punto Digital con lo último en tecnología”.



ECONOMÍA DEL

CONOCIMIENTO

A su tiempo, Nahuel Aimar se mostró "satisfecho con la primera etapa de este curso y esperamos que sean más. De hecho, Microsoft tiene conocimiento sobre la actividad que estamos desarrollando en Rafaela”. Aimar puso en valor el concepto de “economía del conocimiento a través de la cual los chicos y las chicas se llevan un capital intangible que van a saber aprovechar a favor de sí mismos”. “Lo realizado durante este curso fue enviado a Microsoft Argentina. Estamos pidiendo más cupos para la realización de más capacitaciones”, expresó Aimar.



JÓVENES

Los y las jóvenes que formaron parte del proceso de aprendizaje mostraron su satisfacción luego de recibir sus diplomas.

Lautaro contó que “esta fue una muy linda experiencia y me gustaría que más gente se sume. Me llamó la atención la experiencia de vida de cada uno de quienes participamos y eso fue muy lindo”. Alejandra manifestó que “esto es una gran ayuda para nuestro crecimiento y para una búsqueda laboral. Los tutores son geniales y me llamó mucho la atención el tema programación que, si bien es complejo, es muy interesante”.