Los Tribunales rafaelinos más cerca del colapso

La alarmante situación judicial de los Tribunales rafaelinos es de vieja data y, a mitad del mes pasado, el Colegio de Abogados de la 5ta. Circunscripción denunció, en conferencia de prensa, que “la falta de jueces va a provocar un colapso en el sistema de justicia porque es muy complicado para uno solo cubrir las necesidades”.



No era para menos porque 3 de los 4 Juzgados de Primera Instancia Civiles y Comerciales y 1 de los 2 del Fuero Laboral están sin un magistrado a cargo.



En ese marco, se recordó que "en el caso del Civil y Comercial de la primera nominación, vacante desde el 2019, el concurso se abrió en el 2020 y se elevó el pliego el pasado año a la asamblea legislativa, pero hubo algunas cuestiones sobre el candidato y fue retirado por el Ejecutivo. Las vacantes de la segunda y cuarta nominación Civil y Comercial son recientes. Con relación al juzgado Laboral también se elevó el año pasado un pliego a la asamblea legislativa y fue rechazado”.



Por ello, la atención y la expectativa que despertó en el mundo judicial de la región el encuentro del pleno legislativo de antes de ayer porque todo hacía pensar que: Matías Raúl Colón, iba a ser designado como Juez en lo Civil y Comercial – 1ª Nominación; y lo mismo ocurriría con: Guillermo Adrián Vales, como Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 1ª Nominación; Jorgelina Raquel Basano, como Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial – 4ª Nominación; y Pedro Sebastián Pusineri, como Juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral – Sala I, pero imprevista y lamentablemente no ocurrió así.



La historia se remonta un poco más atrás si se tiene en cuenta que a través del Mensaje 4977 del Poder Ejecutivo, firmado el 15 de marzo pasado por el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Omar Perotti, por el se remitieron los pliegos para la designación de 10 Jueces del Poder Judicial en las Circunscripciones Judiciales Nº 1, Nº 2, Nº 4 y Nº 5. De la misma manera, mediante el Mensaje 4978 de la misma fecha, el Poder Ejecutivo procedió a su inclusión en el temario de asuntos de interés público para estas Sesiones Extraordinarias.



Atento a los Mensajes, la comisión de Acuerdos de Asamblea Legislativa que preside el senador Joaquín Raúl Gramajo, con casi todos sus integrantes: 4 senadores y 7 diputados y diputadas, se reunió el día miércoles 30 de marzo de 2022 con el fin de abrir los pliegos y fijar plazos y fechas de las entrevistas de los postulantes.



En función de ello, Gramajo puso en conocimiento de la presidenta de Cámara de Senadores, Alejandra Silvana Rodenas, quien en la sesión extraordinaria senatorial del jueves 7 de abril último, convocó a los 69 legisladores provinciales: 19 senadores y senadoras y 50 diputados y diputadas, a sesión de Asamblea Legislativa para el pasado jueves (21 de abril), pero se postergó por una semana, es decir, para el día jueves 28 de abril, a las 13.00.



Cabe señalar que de los 10 postulantes, 5 de ellos habían sido entrevistados en el mes de noviembre de 2021, pero minutos antes del inicio de la sesión de Asamblea Legislativa del día 25 de noviembre de 2021, en tiempo y forma y mediante el Mensaje 4963, y en la que fueron rechazados 3 pliegos, 5 de ellos resultaron retirados por el Poder Ejecutivo, uno de ellos (Colon) postulante para los Tribunales de nuestra ciudad. Nuevamente, los 5 pliegos retirados, fueron remitidos por el Poder Ejecutivo.





SORPRESA

El miércoles 20 de abril, la comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, entrevistó a los 10 postulantes para jueces del Poder Judicial y solo faltaba el voto con su aprobación o rechazo, lo que debía darse el jueves en la Asamblea Legislativa, pero ni bien comenzaba la reunión, el Gobierno provincial mandó a retirarlos para que no se traten.



Por el momento no hubo fundamento oficial y la decisión alentó rumores acerca de que la actitud del Ejecutivo se debe al presunto resultado de la votación, debido a que en los últimos días trascendió que solo tenían consenso absoluto cuatro jueces (Mauricio Sánchez, Fernando Mecoli, Nicolás Villanueva y Ramiro Avilé Crespo), dos a medias (Matías Raúl Colón y Mariana Patricia Ramoneda), mientras que cuatro serían rechazados (Jorgelina Raquel Basano, Ricardo Alberto Ruiz, Pedro Sebastián Pusineri y Guillermo Adrián Vales).



De ser así, solo el Dr. Colon habría pasado el veredicto del pleno legislativo y tres juzgados (2 Civiles y Comerciales y el Laboral) continuarían vacantes



En virtud de ello, el gobierno provincial habría interpretado que “era una manipulación el rechazo de la mitad de los pliegos enviados, algunos con un criterio totalmente discrecional”.



En la votación para tratar el pedido de retiro de los pliegos hubo 31 voluntades aceptándose, mientras que 24 lo rechazaron, entre ellos los seis senadores radicales, 18 diputados entre el radicalismo, evangélicos, PDP, y Creo. Pero al margen de esa votación, lo que quedó en cuestionamiento es el retiro total de los pliegos.





COLAPSO EN BREVE

El Colegio de Abogados de la 5ta. Circunscripción emitió un parte de prensa en la mañana de ayer manifestando que: “La designación de juez, en nuestra Provincia, es un proceso complejo donde intervienen el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Desde nuestro Colegio somos respetuosos del rol y función que cada uno de los Poderes cumple en dicho procedimiento.



Como Colegio de Abogacía es nuestra labor asumir la defensa de los derechos de la colegiatura y de la ciudadanía, por ello SOLICITAMOS la pronta cobertura de las vacantes y hacemos notar la crisis que la falta de jueces provoca.



Exhortamos a los Poderes del Estado a cubrir las vacantes prontamente, de lo contrario el colapso de la Justicia Civil, Comercial y Laboral se producirá en breve.





ESTRAGO

El Partido Demócrata Progresista de Rafaela señaló su preocupación por la falta de soluciones para las vacancias en la justicia local y las demoras del gobierno provincial para restablecer el servicio de justicia, ambos reclamos del Poder Judicial y del Colegio de Abogados.



En la reunión de la Asamblea donde diputados y senadores se enteraron de la declinación de los pliegos, el Diputado del PDP Gabriel Real se manifestó enérgicamente: “Se nos impidió el tratamiento por responsabilidad directa del Poder Ejecutivo que retiró los pliegos sin que tengamos oportunidad de aprobarlos o rechazarlos.”



Refirió que “Es una actitud política que no quiero calificar porque no la alcanzo a entender: encontrándonos los 69 legisladores reunidos para tratar la designación de cargos judiciales que vienen demoradísimos se nos impide hacerlo retirando los pliegos. Esto es de extrema necesidad, una necesidad que tiene toda la provincia de Santa Fe.”



Continuó manifestando que “Es un estropicio institucional, un daño irreparable al servicio de justicia. El Gobernador nos envió en marzo una nómina para que la Comisión Bicameral de Acuerdos evalúe los candidatos y se convoque a la Asamblea Legislativa. Estábamos reunidos, dispuestos a tratarlos y votar las propuestas. Es sin dudas un grave error.”



Y concluyó: “Demasiado lento viene este gobierno atendiendo un requerimiento fundamental de la comunidad que es el acceso a la justicia. Me recuerda cuando en esta provincia no se nombraban jueces para ahorrar.”



La falta de diálogo de la Casa Gris con el resto de los representantes políticos luce como el principal obstáculo dado que desde octubre de 2021 insiste en completar vacancias del Poder Judicial con propuestas de pliegos que fueron rechazados o bien declinados en el recinto.





SOLO MIRA A RAFAELA

El Diputado (UCR-FPCyS) Fabián Bastía, anterior presidente de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura, le dijo a La Opinión que “lo ocurrido en la Asamblea es un hecho inédito, vergonzoso, bochornoso, una falta de respeto que demuestra el desprecio institucional que tiene el Gobernador, creyendo que puede hacer uso y abuso de sus facultades”.



“De los 10 pliegos, la mitad ya gozaban de consenso para tener dictamen de una mayoría, uno estaba con opiniones divididas y los restantes no lograban respaldo de los partidos políticos que iban a la Asamblea, incluidos algunos legisladores del oficialismo que lo iban a votar en contra”, explicó al tiempo que apuntó: “suele pasar que los Ejecutivos retiren algunos pliegos, pero que los retiren a todos porque el Gobernador se enoja si no se los aprueban a todos es inédito. Hay que tener en cuenta que uno de los propuestos (de Rosario) ya había sido retirado en noviembre, por tener una denuncia penal en su contra y ahora volvió a mandar el pliego. Esto es muy grave institucionalmente!.



Sobre las versiones que circularon respecto de que la oposición no veía con buenos ojos que 4 de los 10 pliegos fueran para Rafaela. el legislador respondió que al Gobernador: "lo único que mira, y como si fuera el único problema, es la ciudad de Rafaela. Por ejemplo en el mismo Departamento (Castellanos) hay creado un Juzgado de Primera Instancia, de Fuero pleno, en la ciudad de Sunchales y nunca lo cubrió, pero crearon una Cámara Laboral y nombraron tres camaristas laborales, a los que le dimos acuerdo por ser excelentes profesionales, pero tiene los juzgados de distrito vacantes”



Bastía denunció también que en lo que lleva de mandato, el Gobierno no ha mandado un pliego de Fiscal ni de Defensores, fundamentalmente los primeros que son claves para Rosario y los grandes centros urbanos. Hay infinidad de vacantes, pero solamente está preocupado por cubrir cargos en Rafaela mandando pliegos que tienen inconsistencias y están vinculados políticamente.



Finalmente, Bastía reflexionó: “hay que pensar también en los que iban a ser jueces, que se presentaron al concurso y ayer se les iba a dar acuerdo, es un manoseo, una burla y encima con la necesidad de cubrir vacantes que tenemos”