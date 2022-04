Continúa la inscripción para cobrar el refuerzo de ingresos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó ayer la inscripción simultánea de hasta 150.000 personas en su página web para el bono de $18.000 de Refuerzo de Ingresos para trabajadores y trabajadoras del sector informal, monotributistas A y B y de casas particulares. El organismo aseguró que, si bien existe una espera para acceder a la página, no habrá problemas para que todos puedan completar el proceso en los próximos días.

Desde que se habilitó la inscripción, el jueves de la semana pasada, se registraron problemas para la carga de datos de los solicitantes, lo que generó reclamos de distintas organizaciones sociales. "Estamos inscribiendo desde la web en simultáneo a 150 mil personas. Lógicamente hay una espera, debido a la magnitud de personas que lo están haciendo, pero con este ritmo que tenemos, en los 9 días que quedan de inscripción, todas las personas podrán hacerlo", señalaron desde la ANSES.

Desde ayer a la mañana, al momento de acceder al portal de Mi ANSES en la página web del organismo, salta un cartel de aviso de "Sala de espera" en el que se explica que se pide no cerrar la página y aguardar el turno para ingresar automáticamente. Por la tarde, la cantidad de personas en espera varió entre 400 mil y 250 mil usuarios, aunque más temprano la cantidad de usuarios llegó a superar los 1,5 millones.

"La inscripción al refuerzo de ingresos estará abierta hasta el 7 de mayo", destacó ayer la jefa de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de ANSES Rafaela, Ofelia Lentore, ante una consulta de LA OPINIÓN. "Los Centros Tecnológicos Barriales que funcionan en las vecinales están colaborando muy fuertemente con las inscripciones, nos dan una mano enorme", agregó la funcionaria. "Para la demanda espontánea también aportamos desde nuestra oficina en función de la disponibilidad de personal", aclaró.

Lentore explicó que "la ANSES abonará dos tipos de refuerzos, el primero está destinado para jubilados, pensionados, titulares de pensiones no contributivas y pensión del adulto mayor". En este sentido, recordó que hoy concluye el pago del bono de 6.000 pesos a los jubilados que perciben la mínima. "Para cobrar el nuevo refuerzo, este grupo no tiene que hacer ningún tipo de trámite. El bono es por única vez con un monto de 12.000 pesos que se pagará con la jubilación de mayo", señaló.

"Cabe recordar que los reajustes por la aplicación de la ley y de una fórmula son trimestrales, en marzo, junio, septiembre y diciembre. El mes pasado la mínima pasó a ser de 32.630 pesos y el próximo incremento será en junio", puntualizó Lentore.

En tanto, el segundo grupo de beneficiarios para el refuerzo de ingreso cobrará 18.000 pesos en dos cuotas, la primera en mayo, la segunda en junio. "Este bono es para trabajadores y trabajadoras sin ingresos formales, empleados y empleadas de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de categorías A y B. Ellos se tienen que efectuar la inscripción en la página web de la ANSES para pedir el refuerzo. Como la página web de ANSES estaba funcionando con demoras, con inconvenientes por la gran cantidad de personas que se postulan para recibir el beneficio, ahora se pueden cumplir las dos etapas hasta el 7 de mayo", subrayó la jefa de la UDAI Rafaela.

"Es necesario inscribirse con la clave de seguridad social, es decir que cada persona debe hacer el trámite en forma individual. Es un sistema para evitar estafas, tal como ocurrió con el IFE. Con la clave se cumple la etapa uno, que termina con la acreditación del correo electrónico enviado por ANSES, donde están los datos personales del interesado, una dirección de correo electrónico y un celular, que debe ser verificado para acreditar la identidad. A partir de este jueves está habilitado el segundo paso que consiste en la carga en la página del CBU, de los datos de una cuenta bancaria donde se depositará el beneficio", indicó Lentore.

Para evitar largos tiempos de espera la recomendación es acceder al sistema por la noche o durante el fin de semana, que son los momentos en los que no están operativas las oficinas de la ANSES y que coinciden con los períodos de mayor demanda del sistema.

Asimismo, aquellos que no tienen una cuenta pueden acercarse a distintas entidades financieras, pero en especial al Banco Nación o al Santa Fe que ofrecen la posibilidad de generar cuentas gratuitas con la sola presentación del DNI, consignó la funcionaria.

"Una vez que se carguen los datos, después del 7 de mayo la ANSES realizará un cruzamiento de bases de datos que permitirá avanzar en una evaluación socioeconómica y patrimonial de cada aspirante a recibir el beneficio. De esta manera se determina si cumple o no con los requisitos. Es para que realmente lo perciban quienes lo necesitan. Después del 7 de mayo, vía correo electrónico o mensaje de texto, se confirma si se otorga o no el refuerzo", finalizó Lentore.

El cronograma de pagos para los trabajadores informales, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares que accedan al bono comenzará con los DNI terminados en 0 el jueves 19 de mayo y continuará los días hábiles corridos según terminación de documento.

De esta forma, los documentos terminados en 1 cobrarán el viernes 20; los terminados en 2, el lunes 23; los terminados en 3, el martes 24; los terminados en 4, el jueves 26; los terminados en 5, el viernes 27; los terminados en 6, el lunes 30; los terminados en 7, el martes 31 de mayo; los terminados en 8, el miércoles 1 de junio; y los terminados en 9, el jueves 2 de junio.