Inaudito: se enojó el Gobernador y ordenó retirar los pliegos para jueces

Por Darío Schueri



(Especial desde Santa Fe). - Esta vez la Asamblea Legislativa no fracasó. Se enfrascó en un insólito debate cuando los senadores y diputados se enteraron sobre el filo del inicio de la sesión, que el Poder Ejecutivo enviaría una nota mediante la cual retiraba los diez pliegos enviados para cubrir vacantes de jueces en distintas Circunscripciones Judiciales de la Provincia. El pleno de la Asamblea por 31 votos afirmativos, 24 negativos y 3 abstenciones decidió devolverle, entonces, al Poder Ejecutivo los diez pliegos solicitados.

“Iban a prestar acuerdo a menos de la mitad de los pliegos enviados; se creyó que era un manoseo permitir que tumben la mitad de los enviados, y algunos con un criterio totalmente discrecional. Por eso se retiró el paquete, y vamos a reconducir el diálogo”, comentaron oficiosamente desde la Casa Gris.

En el recinto de la Cámara de Diputados algunos legisladores consideraban que de los diez pliegos enviados, “el 40% son de Rafaela; un exceso”, calificaron.



LOS “RE-RETIRADOS”

Cinco de los diez pliegos ya había sido retirado por el Poder Ejecutivo el 25 de noviembre del año pasado, cuando advirtió que la Asamblea no les prestaría conformidad; pero este año la Casa Gris volvió a insistir con el envío de los mismos -y el posterior retiro- lo que el diputado radical Fabián Bastía denominó “el re-retiro”.

Se trataban de los pliegos de Ricardo Alberto Ruiz, postulado para el cargo de juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial -1ª Nominación- de la Circunscripción Judicial Nº 2 con sede en Rosario; Mauricio Sánchez para juez de Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial Nº 4 de Reconquista; Ramiro Avilé Crespo para juez en lo Civil y Comercial -3ª Nominación- de la Circunscripción Judicial Nº 4 de Reconquista; Matías Raúl Colón para juez en lo Civil y Comercial -1ª Nominación- de la Circunscripción Judicial Nº 5 de Rafaela y Mariana Patricia Ramoneda, jueza Laboral de Primera Instancia -2ª Nominación- de la Circunscripción Judicial N° 1 de Santa Fe. .



LOS RETIRADOS (POR

PRIMERA VEZ)

Fernando Alejandro Mecoli para el cargo de juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial -6ª Nominación- de la Circunscripción Judicial Nº 2 de Rosario; Nicolás Villanueva para Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial -4ª Nominación- de los Tribunales de Rosario; Guillermo Adrián Vales para Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial -1ª Nominación- de la Circunscripción Judicial Nº 5 de Rafaela; Jorgelina Raquel Basano para Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial -4ª Nominación- de la Circunscripción Judicial Nº 5 de Rafaela; Pedro Sebastián Pusineri para Juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral -Sala I- de la Circunscripción Judicial Nº 5 de Rafaela.



“PEROTTI JUNTÓ LOS EXTREMOS,

DISEÑÓ EL FRENTE DE FRENTES”

Se le escuchó decir a un ocurrente diputado opositor, cuando en uno de los tantos cuartos intermedios, nadie podía creer lo que el presidente de la Asamblea Rubén Pirola (en ausencia de la vicegobernadora, Alejandra Rodenas) anunciaba que había llegado una nota desde Casa de Gobierno, firmada por la ministra de Gobierno, Celia Arena solicitando retirar los diez pliegos a tratar.

La protesta era unánime, y lo más liviano que se escuchaba era “bochornoso”. De todos lados, peronistas incluidos.

Ahí comenzaba otro debate ante algo nunca experimentado: que el Gobernador retire todos los pliegos (no pocas veces el Poder Ejecutivo retiró algunos para no exponerlos al fracaso). Reglamento en mano, se decidió que en una sesión de urgencia sea la Comisión Bicameral de Acuerdos presidida por el senador Raúl Gramajo, dictamine al respecto. Otro cuarto intermedio.

Tras un breve debate, la Comisión Bicameral de Acuerdos regresó con dos dictámenes: aceptar el pedido del Poder Ejecutivo (de mayoría) ó aprobar los seis pliegos que tenían previa conformidad (de minoría).

El pleno de la Asamblea por 31 votos afirmativos, 24 negativos y 3 abstenciones decidió devolverle al Poder Ejecutivo los diez pliegos.



UN CATÁLOGO DE EPÍTETOS

Fue el que exhibieron en el tramo de los discursos los legisladores de la oposición, ante el mártir silencio del oficialismo que tampoco entendía la insólita actitud de la Casa Gris.

Gabriel Real del PDP insistía en que su criterio -compartido por los 24 que votaron el dictamen de minoría de la Comisión de Acuerdos- era que se hubieran aprobado los seis pliegos consensuados; mientras que el radical Julián Galdeano sostuvo que se estaba “jugando con la institucionalidad de la Provincia”, y que era “un capricho del Poder Ejecutivo” (retirar los 10 pliegos) enmarcado en una “irresponsable y grave actitud”.

El diputado radical Fabián Bastía era de la idea de votar aquellos seis que tenían conformidad previa, “para no seguir dejando esos juzgados vacantes”.

Por su parte, el jefe de la bancada socialista Joaquín Blanco rememoró que “este proceso no arrancó hoy”, aludiendo a que en el mes de noviembre del año pasado ya el Poder Ejecutivo había retirado cinco pliegos. “Lo de hoy es un bochorno institucional, y el gobernador Perotti opta por el enfrentamiento entre los poderes del Estado”, describió.

Carlos del Frade (Frente Social y Popular) no se cansaba de repetir que lo hecho por el Poder Ejecutivo era “una vergüenza institucional” y de una “gravedad inusitada”.

Ariel Bermúdez, de CREO hizo notar que el Poder Ejecutivo tuvo tiempo para retirar los pliegos, en lugar de hacerlo sobre el filo del comienzo de la Asamblea; y Sebastián Julierac de la Coalición Cívica, además de calificar como “desastre institucional” lo ocurrido, pidió darle al Gobernador la posibilidad de que reencause el diálogo con la Legislatura.

El peronista Luis Rubeo, solo atinó a decir que se respetó el reglamento, y consideró “un horror del Poder Ejecutivo retirar los diez pliegos”.

Todo esto, a 72 horas de que los mismos presentes se vean a la cara con el Gobernador Omar Perotti en la inauguración de un nuevo período ordinario de sesiones de la legislatura provincial.