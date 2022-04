Perotti confía en que a mitad del 2023 concluirá la obra del nuevo Hospital

En el marco de la apertura de sobres para la construcción de 16 nuevos kilómetros de la Autopista de la Ruta Nacional 34 entre el final de la Variante Oeste de Rafaela y el empalme con la Ruta 13, a la altura de Ataliva, el gobernador Omar Perotti fue consultado por la licitación de la última etapa de la obra del Hospital Regional de Rafaela, donde respondió que “ya es para la etapa final y para que en el plazo de un año podamos tener finalizado íntegramente el Hospital Regional con sede en Rafaela, con una parte lista para funcionar y los recursos dispuestos para cerrar definitivamente la construcción de ese nuevo hospital para toda la región”.

“Lo que queremos es que haya mano de obra y que precisamente la construcción genere esto. Los plazos de la gente a veces no son los plazos de las empresas y nosotros tenemos plazos para generar empleo, para brindar un servicio de salud de la mejor manera lo antes posible. Técnicamente se puede hacer, y lo que tiene que quedar en claro es que los tiempos jueguen a favor de la gente en la realización de la obra”, apuntó el mandatario provincial, que mañana participará de la apertura de sobres en el edificio de bulevar Lehmann y Frondizi, aunque la actividad aún no tiene horario confirmado.

Cabe señalar que las obras comprenden la intervención en los bloques A, B, C, D, block de servicios e infraestructura E que unifica los cuatro blocks en todos sus niveles, como así también el bloque F que corresponde al espacio público en planta baja, primer piso y segundo. La superficie total a intervenir es de 21.728,50 m2.-

Los trabajos a ejecutar corresponden a arquitectura interior, cerramientos exteriores, obras de infraestructura, mobiliario y mesadas, Instalaciones de datos, telefonía, sonido, busca personas, cartelería, llamada de enfermería y TV, detección de incendio, control de acceso, alarmas, gases medicinales, equipamiento médico, instalaciones contra incendio etc.

El presupuesto actualizado de la licitación asciende a $4.178.546.301,74 -con precios base al mes de marzo 2022- mientras que el plazo de ejecución es de 360 días.

"El edificio se desarrolla horizontalmente en planta baja, entrepiso técnico y dos pisos superiores, dividido en cuatro bloques. Presenta doble ingreso (público / ambulatorio y emergencias / guardia) y doble circulación (pública y técnica restringida para médicos y personal). Entre bloques se proyectaron patios, que favorecen la iluminación natural y ventilación de todo el edificio. En el subsuelo se ubica la sala de máquinas y tanques cisternas", dice la ficha técnica de la obra general.

Una vez que se concluya el proyecto, en la planta funcionará el Hall, Admisiones, Informes, Guardia medica; Diagnóstico por imágenes (rayos X, tomografía, resonancia magnética), Shock room, Triage, Quirófanos de emergencia, Consulta externa con 12 consultorios, dos odontológicos, Área de servicios técnicos, Morgue y Lavandería.

En el primer piso habrá bar para el público, internación de maternidad y pediátrica, Área de neonatología y Obstetricia (3 unidades TPR para trabajo de parto y recuperación), área de personal UTI adultos y pediátrica, Farmacia, Laboratorio, Dormitorios médicos, Oratorio, Aulas, Administración.

Por último, la distribución del segundo piso comprende las áreas de Cirugía (4 quirófanos); Internación de alta complejidad; Administración, Gimnasio y Rehabilitación y Endoscopia.