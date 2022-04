El Concejo reconoció a Cristina Peretti y al grupo “Lee Conmigo”

Tal como sucedió en la tarde del miércoles, con la distinciones que recibieron “Kuky” Carena y “Fito” Enrico, la sesión de ayer no estuvo exenta de una buena dosis de emotividad cuando hubo apelación a los recuerdos y se mencionó la entrega desinteresada que en favor de la comunidad desplegaron en forma individual y colectiva quienes fueron los destinatarios del tributo.

Las dos iniciativas fueron impulsadas por los concejales del Frente de Todos y del Frente Juntos y la autora, Valeria Soltermam, contextualizó que “el Día Internacional del Libro y de los derechos de autor es una conmemoración promovida por la UNESCO, celebrada cada 23 de abril desde 1998” y “en nuestra ciudad hay quienes han dedicado su vida o buena parte de ella a la promoción de los libros y la lectura; y una de esas personas fue la ‘señorita Cristina”, María Cristina Pérez de Peretti”.

La edil recordó el proyecto "Viajemos con los libros", algo que se hacía en la escuela, cuando iba con los chicos al patio a leer e imaginaban distintos viajes junto a su valija llena de libros de cuentos. Luego, ese rincón de lectura comenzó a llamarse ‘Leer es una fiesta, funcionando en la Librería ‘El Saber’ todos los sábados por la tarde´”.

"Hago esto por amor a los chicos y a la profesión hasta que el cuerpo y el físico dispongan lo contrario. El rincón de lectura es una pasión", supo decir en algún momento, apuntó Soltermam para cerrar sus palabras diciendo: “Gracias Cristina por tu vocación y por tanta entrega a nuestras infancias y por eso es este reconocimiento”, contó la Justicialista.

Luego todos los concejales, algunos con emoción y lágrimas en los ojos tuvieron palabras de sentido homenaje y reconocimiento a su fecunda labor.



MUJERES, SIEMPRE MUJERES

Tras recibir la distinción de manos del presidente el Cuerpo y la edil Soltermam, Cristina señaló: “Me enseñaron que leer es aprender; si aprendo, pienso y si pienso voy a ser libre y cuando sea libre nadie me podrá someter”, son palabras que me dijo mi padre y las llevo en lo más profundo de mi corazón porque cuando era chica él me exigía leer.

Más tarde, llegó el turno del reconocimiento a “Lee Conmigo” y la ex conductora de televisión recordó que el grupo inició sus actividades en 2015. Sus integrantes actuales son: María Inés Carena, Nelly Croce, Gladys Cardoso, Graciela

Ferreyra, Laura Ludueña, Lucía Morra, Felipa Pogonza, Mónica Riboldi y Beatriz Zuani. Aunque también han sido parte del grupo Haydée Flores, Ilse Giacaglia, Sirley Lardone, Josefina Montenegro, Marta Poma y Silvia Vaira.

“Todas mujeres, siempre mujeres que han apostado y apuestan a renovar el encantamiento de la lectura, el placer inmenso de compartir un texto que nos ha gustado, nos ha emocionado”, apuntó Soltermam.

A su vez, resaltó que “cuando la pandemia lo requirió, siguieron llevando la palabra que habita en los libros a nenas y nenes, a personas adultas, a adolescentes, ancianos y ancianas a través de grabaciones que aún difunden por redes sociales o que envían por whatsapp a quienes lo solicitan”.

Quien tomó la palabra en nombre del grupo fue Gladys Cardoso y agradeció “a Valeria y su equipo y a todos los concejales que apoyaron esta iniciativa”.

“¿Por qué Lee conmigo? A veces lo analizamos con nuestros escuchas y creo que es muy significativo. Si nosotros leemos se supone que quien escucha lee con nosotros y se produce un intercambio continuo”, expresó.

“Nosotras -siguió Cardoso- somos apasionadas de la lectura, pero también nos gusta transmitir lo que es lo más importante. Podemos ser muy buenas lectoras, seleccionar muy buenos textos, pero tenemos que saber transmitirlos y gozamos con esta interacción que tenemos con nuestros escuchas”.

“Por ello, brindamos para que podamos seguir haciendo este trabajo, que nos gusta muchísimo”, cerró.



LO APROBADO

De la sesión de la víspera, el tema más destacado fue la autorización para la ampliación de la red de agua potable en los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club. Los trabajos serán financiados por el Gobierno de la provincia, será bajo la modalidad de contribución por mejoras con el 70% a cargo del frentista y se podrá pagar en 30 cuotas”.

Al respecto, Soltermam, informante de la Ordenanza, aseguró: “estamos muy cerca de cumplir el sueño de tener el 100% de la ciudad servida con agua potable. Esto es gracias a la financiación de la provincia y a la decisión de avanzar con el acueducto, que está en su etapa de concreción final”.

Por su parte, Juan Senn, del oficialismo, adelantó que “dos de las empresas que se presentaron a la licitación para ejecutar las obras de extensión de la red en los dos barrios, cumplen con los requisitos planteados en el pliego”.

También fueron votados afirmativamente el redireccionamiento de partidas solicitado por el Departamento Ejecutivo para hacer frente a las erogaciones necesarias para afrontar la contratación del servicio de Auditoría Externa, un movimiento de $ 1.679.000 que se sacará del rubro “Trabajos Públicos Desagües en Barrios”, que se agregan los $ 600 mil que ya están en el presupuesto 2022.

Asimismo, fueron aceptadas tres donaciones al Estado municipal de fracciones de terrenos por parte de sus propietarios. Una de ellas destinada al ensanche de Calle Los Jacarandáes, cedidos por Elisa E. Yennerich, Ana D. Caporalini y Roberto D. Caporalini; dos de la firma “Envases S.A.”, para la prolongación de calle Gral. Mosconi (entre F. Fader y R. Actis), prolongación de calle N. Cacciolo (entre Gral. Mosconi y Río Negro), y al emplazamiento de Sub Estación Transformadora Aérea; y tres, de Roberto D. Caporalini, Elisa E. Yennerich y Ana D. Caporalini, para las calles públicas: E. del Campo, Los Tilos, y Av. Ing. Báscolo, a Espacios Verdes y/o Uso Comunitario.

En otro orden se ratificaron: el acuerdo suscripto por el Gobierno municipal con Nación Servicios S.A. para que el municipio forme parte de la “Red de Venta de Tarjetas SUBE”; y el convenio firmado el 8 de septiembre de 2021 por el Municipio con la Secretaría de Transporte de la Provincia para garantizar la frecuencia y gratuidad del servicio municipal de transporte público de pasajeros en las últimas elecciones PASO y Generales. Igualmente, se rectificó un error de redacción en la Ordenanza N.º 5.285 y toda otra normativa que refiere a la Iniciativa Privada presentada por Cormorán S.A. al Instituto Municipal de la Vivienda dejando sentado que el nombre legal de la firma es “Cormorán S.A. Servicio Mayorista”.

También fue votado el pedido de concejal Lisandro Mársico para que el Gobierno municipal informe “en qué lugares públicos y privados de acceso público, se ha procedido a instalar Desfibriladores Externos Automáticos, y si se “procedió a capacitar a todo el personal municipal, en técnicas de resucitación cardiopulmonar, y en el uso y mantenimiento correcto de DEA”, según lo requiere la misma Ordenanza.

Finalmente, se votó sobre tablas un proyecto del Frente de Todos para “declarar de interés municipal el encuentro de exploración de una Argentina productiva organizado por UIA (Unión Industrial Argentina) joven y FISFE (Federación Industrial de Santa Fe) joven que se desarrollará el 5 y 6 de mayo del presente año en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región”.