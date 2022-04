Inscripciones a los Laboratorios de Creación Escénica

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Cultura, anuncia la apertura de inscripciones a los cuatro Laboratorios de Creación Escénica que tendrán lugar, en la edición 2022, en tres disciplinas: Teatro, Circo y Teatro para Jóvenes.

El formato iniciado con gran éxito en el Festival de Teatro Rafaela 2021, del cual participaron más de 50 artistas locales, renueva su producción buscando estimular la creación escénica local y contará con los siguientes directores y directoras: Braian Kobla (Teatro I), Rodrigo Cuesta (Teatro II), Ana Gurbanov (Circo) y Francisco Benvenuti (Teatro Jóvenes).

Las y los artistas escénicos e intérpretes locales que se ajusten a los requisitos de inscripción pueden anotarse hasta el 8 de mayo -o hasta que cada laboratorio llegue a su cupo de participantes-, a través de los formularios disponibles en la página del municipio ( www.rafaela.gob.ar). En el mismo link, aquellas personas que deseen postular como asistentes de dirección, o ponerse a disposición de sumarse en algún rol técnico en caso de que algún laboratorio lo requiera -como iluminación, sonido, escenografía, vestuario y maquillaje-, podrán encontrar un formulario específico para dicha postulación.

Se destaca que, además de acceder a un proceso de formación e intercambio con referentes de la escena nacional, un gran incentivo para quienes se sumen a estos Laboratorios es que las producciones resultantes serán estrenadas en el marco del Festival de Teatro de Rafaela 2022, que tendrá lugar del 9 al 17 de julio.



Requisitos

Pueden inscribirse en los Laboratorios de Teatro y Circo intérpretes y artistas escénicos de teatro, circo, danza, acróbatas y performers que residan en la ciudad de Rafaela, tengan formación específica en artes escénicas y hayan participado en al menos un espectáculo estrenado.

Los y las jóvenes de entre 15 y 20 años que residan en Rafaela y cuenten con formación en artes escénicas como teatro, danza, circo, música, acrobacias, entre otras, podrán inscribirse en el Laboratorio de Teatro para Jóvenes.



Sobre los Laboratorios de Creación Escénica

Los Laboratorios de Creación Escénica son instancias de formación gratuita que buscan fomentar la creación de artistas escénicos/as locales. Se trata de una serie de dispositivos de producción grupal en los que se trabajará con referentes nacionales de las artes escénicas para la creación de piezas conjuntas que serán estrenadas en el marco del FTR 2022.

La primera edición de los Laboratorios de Creación Escénica se realizó en el marco del FTR21 y contó con la participación de más de 50 artistas locales y las direcciones de María Marull y Paula Marull, en el Laboratorio de Creación Escénica Teatro I, que tuvo como resultado la obra “Los encuentros”. Jorge Eiro, en el Laboratorio de Creación Escénica Teatro II, que tuvo como resultado el site specific “Noches blancas”. Emiliano Dionisi en el Laboratorio de Creación Escénica Circo, que tuvo como resultado la obra “Tierra de nadie”. Y Emmanuel Calderón en el Laboratorio de Creación Escénica Teatro Jóvenes, que tuvo como resultado la obra “Frutos del bosque”.



Dirección de los Laboratorios de Creación Escénica

Para coordinar la creación, producción y montaje final de los Laboratorios fueron convocados/as importantes directores y directoras de la escena argentina actual, quienes trabajarán, presencial y virtualmente, con los grupos resultantes de esta inscripción.

Braian Kobla es dramaturgo y director escénico. Su obra “No hay nada más hermoso que acariciar algo quieto” obtuvo el 1er premio en el concurso Joven Dramaturgia Iberoamericana de la Biblioteca Nacional de España y fue mención destacada en el Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia, organizado por el Festival Internacional de Buenos Aires. Su obra “Oveja perdida ven…” formó parte del Festival Iberoamericano de Logroño, FIBA, Festival Internacional Santiago Off (Chile), BBK OFF Festival (Bilbao) y fue premiada como mejor dramaturgia por la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires. Fue seleccionado para el Obrador Internacional de dramaturgia dictado por el director del Royal Court Theatre de Londres Simon Stephens en el marco del Festival Grec (Barcelona). Su obra “Mi parte es todo” fue co-producida por el Festival Iberoamericano de Logroño trabajando en colaboración con artistas locales. Fue régisseur de la ópera “La voix humaine” de Jean Cocteau estrenada en el Teatro Mayor de Bogotá en coproducción con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el British Council.

Sus obras fueron publicadas por el Instituto Nacional del Teatro y fue traducido al inglés y portugués por la editorial CPTM - Galpao Cine Horto (Brasil). Actualmente se encuentra desarrollando trabajos en colaboración con artistas de Latinoamérica y Europa.

Rodrigo Cuesta es director, dramaturgo y docente teatral, su trabajo se caracteriza por la exploración de las posibilidades del lenguaje cinematográfico dentro del teatro. Entre sus trabajos más destacados se encuentran: Trilogía la Desconfianza (“La Desconfianza 1”,” La Desconfianza 2 –El Tamaño del Miedo”, “La Desconfianza 3-Matar al Otro”), “Por Accidente-Los cerdos tendrán su parte”, “Por Capricho”, “La Virgencita del Mal Paso”, “N/NARCO”, “La Calderilla”, “De Sopetón!”, “FUNERAL (o época de cáncer)”, “Volver a Madryn” y “V.O.S.”(Versión Original Subtitulada).

Lleva en su trayectoria más de 200 puestas en escena como actor, asistente, director y dramaturgo. Sus trabajos han participado de diversos festivales nacionales e internacionales dentro y fuera del país. Ha recibido una gran cantidad de premios y reconocimientos por su trabajo como director y dramaturgo. Es socio fundador del grupo y el centro de producción artística El Cuenco Teatro. Se desempeña como docente de dirección, dramaturgia y actuación de forma privada, y de forma académica en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Provincial de Córdoba.

Francisco Benvenuti es docente, intérprete, director. Formado en el IEF nº2 y el ISTLyR de CABA, se desempeña como docente de educación no formal en instituciones públicas y privadas, desarrollando proyectos de lenguajes artísticos diversos.

Comienza sus estudios de actuación en la Escuela de Teatro de Buenos Aires, cursa la Licenciatura en Artes en la UBA, y toma clases de dramaturgia y entrenamiento con Andrea Garrote, Gustavo Tarrío y Nora Moseinco. En 2020 participa del Programa de Cine de la Universidad Torcuato Di Tella.

Como director coordina el “Grupo de Experimentación Espacial”, conformado por vecinos del barrio de Villa Urquiza y orientado a la creación escénica en espacios no convencionales. Dirigió "Apóstatas" en el marco del ciclo "Drama es Acción" en el C.C. Matienzo; "Hay una estación de servicio al costado de una ruta" y "Mazurkas" para "La Crisis del Salto", en el teatro Bravard.

Actualmente coordina el proyecto de Laboratorio de cine para adolescentes del espacio Travesía, en Ciudad Evita, Buenos Aires.

Ana Gurbanov nació en Buenos Aires en 1979. Es Intérprete, directora, coreógrafa y docente.