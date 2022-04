Destino San Javier en Rafaela

Hoy a las 21:30 en el Cine Belgrano, Destino San Javier llevará a cabo un show que promete deslumbrar al público. En este presentarán su nuevo disco "Amanece" para dar a conocer el trabajo de su último tiempo.

Destino San Javier logró encontrar un gran equilibrio en la propuesta artística entre lo tradicional y lo moderno, consolidándose en el folclore romántico. Observando su herencia, pero también mirando un camino por delante, el trío conformado por Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone, presentan su nuevo disco de estudio “Amanece”.

Para definir el título de su nuevo trabajo, Destino le pidió ayuda a sus seguidores en las redes sociales, de donde llegaron 3 nombres a una gran final, pero uno solo será el que aparezca en la foto de portada. "La verdad que agradecemos todas las ideas que nos dieron, muchísimos nombres que no se nos hubieran ocurrido", contó Franco. Finalmente, el nombre que lleva la portada de la placa, Amanece, superó a las otras dos opciones: Despertar y Renacer.

Amanece podríamos decir que es más Destino que San Javier, es un disco que es un canto a la vida compuesto por algunas de las canciones tradicionales del “Trío San Javier”, junto a composiciones propias e inéditas, además de tres colaboraciones maravillosas: Los Tekis, Axel y la talentosa Angela Leiva. Según Destino “Amanece es un álbum inolvidable”, así lo manifestaron en una entrevista: "Sentimos que este disco va a ser inolvidable por el momento, por las circunstancias, por todo lo que nos costó hacerlo”, dijo Franco.

Los tres afirmaron que gracias al tiempo que tuvieron en la pandemia, se generaron otras historias y otras formas de contarlas: "Le pusimos un tiempo, un empeño y una dedicación que sin este aislamiento no hubiese sido posible" afirmó Bruno. “Quizás un poco más de lo necesario, porque hemos grabado un montón de canciones, más de 30, y han quedado tan solo 11” declaró Paolo. Antes de lanzar Amanece, en su formato físico y digital, Destino presentó su nuevo single “Lo mejor de mi vida” cuyo videoclip oficial cuenta con la participación estelar de la pareja actoral de Soledad Silveyra y Osvaldo Laport, quienes nos han regalado momentos inolvidables juntos. Nada mejor que ellos para darle vida a la historia de la canción que popularizó Julio Iglesias en los 80. Previamente ya se había dado a conocer “Amor Fugaz”, un primer single de autoría propia, que contó con la participación de Los Tekis con quienes Destino rodó el videoclip en Jujuy; y un segundo adelanto, “No te rindas”, canción escrita por Claudia Brant que lleva un mensaje de esperanza en estos tiempos que tanto se necesita.

Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone ya están preparados y emocionados por dar a conocer, el show en vivo, de su nuevo material Amanece y compartirlo con sus fans.

El grupo se mostró muy ansioso de venir a Rafaela para conocer al público y a sus fanáticos, quienes están expectantes de su llegada.

Se recuerda que el día de hoy no habrá funciones de cine por la realización de dicho espectáculo musical.

Las entradas se pueden adquirir en Faber Libros (Saavedra 54) o en www.plateavip.com.ar.