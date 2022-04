Juntos por el Cambio presentó proyectos relativos al ordenamiento vial

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Tal como fuera anunciado oportunamente, ayer por la mañana en el recinto de sesiones Mirta Rodríguez, los ediles locales llevaron adelante un nuevo encuentro ordinario.

Todo dio comienzo con el izamiento del pabellón nacional, tarea que concretó la titular del cuerpo, Andrea Ochat

Tras el informe de presidencia ofrecido por la misma concejal, se pasó al tratamiento del Orden del Día.

Después de la fundamentación de María Alejandra Bugnon de Porporatto fue aprobado el proyecto de Ordenanza elaborado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Designa con los nombres de Silvio Peirone y Omar Savio a calles del barrio Villa Autódromo que faltaba nominar.



Proyectos presentados

Mereció el aval de todo el cuerpo el proyecto de Declaración elevado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio con la adhesión: Andrea Ochat, Carolina Giusti, Santiago Dobler y Pablo Ghiano. Declara de Interés Deportivo y Ciudadano la designación de Nicolás Chiaraviglio, como portador del pabellón patrio en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos de la Juventud. La fundamentación corrió por cuenta de Horacio Bertoglio, quien exaltó los merecimientos de Chiaraviglio para ese cometido, recordando que en la justa deportiva participarán 2500 atletas de 15 países en 26 disciplinas, la delegación argentina está integrada por 259 integrantes.

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza presentado por Carolina Giusti y Santiago Dobler. Ordena la realización de un estudio vial integral comprendido entre la intersección de calles Rafaela y Montalbetti, y calle Rosario, entre Eva Perón y Urquiza Bis.la fundamentación fue aportada por Santiago Dobler quien resaltó que se solicita el estudio para arterias importantes buscando como objetivo tratar de organizar la transitabilidad y velar por el cuidado de la gente que transita por el sector.

Fue aprobado por el cuerpo un proyecto de Minuta de Comunicación elevado por Carolina Giusti y Santiago Dobler. Solicita al Departamento Ejecutivo el cumplimiento de la Ordenanza N° 2979, por la que se establecen medidas de ordenamiento vial en el barrio Moreno. Carolina Giusti fue la encargada de fundamentar. Pablo Ghiano agregó que coincide con los términos vertidos por la colega resaltando la importancia de la obra, pero agregó que estuvo en contacto con el responsable del área y le hizo saber que el estudio fue realizado y que está en estudio la colocación o no de un lomo de burro, agregando que antes de presentar la minuta podría haberse realizado un contacto con el funcionario para tomar conocimiento de la situación. Por su parte Dobler manifestó que le parece bien que se haga el estudio, pero debió realizarse en enero.

Horacio Bertoglio sentenció que el estudio debió estar en conocimiento del Concejo.

Por su parte Santiago Dobler agregó "tratemos de cumplir las fechas", y enfatizó que "estamos para ayudar", la minuta de comunicación no lleva como meta una crítica sino que su objetivo es proteger a la gente.

También fue aprobado un proyecto de Minuta de Comunicación remitido por Carolina Giusti y Santiago Dobler. Insta al Departamento Ejecutivo al cumplimiento de la Ordenanza N° 1971, por la que se establece la realización de una Auditoría Externa cuyo informe debe ser remitido al Concejo Municipal.

La concejal Giusti, encargada de fundamentar, se explayó en cuanto al significado de auditoría.

Tuvo curso favorable un proyecto de Minuta de Comunicación presentado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Reitera Minuta de Comunicación Nº 963/2022 e insta al Departamento Ejecutivo sobre el Sistema de Atención al Ciudadano (SIAC 147) del período 2021. El encargado de la fundamentación fue Horacio Bertoglio, quien recordó que el pedido que nos ocupa hace 70 días que fue elevado, resaltó la importancia de los datos estadísticos y enfatizó que el sistema no aporta la respuesta que el vecino espera.

También fue aprobado el proyecto de Minuta de Comunicación. Elaborado por María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio. Solicita al Departamento Ejecutivo información relacionada a la poda anual del arbolado público. La fundamentación correspondió a María Alejandra Bugnon de Porporatto. Por su parte Pablo Ghiano hizo saber que tuvo contacto con el responsable del área, y que hace un mes se inició la concientización por el tema de las hojas.

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza elevado por Pablo Ghiano. Crea el Observatorio Ambiental. La fundamentación corrió por cuenta del autor, quien entre otras cosas señaló que el Observatorio apuesta a impulsar la actividad en favor del medio ambiente.

Fue aprobado un proyecto de Ordenanza presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal. Dispone modificaciones al Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 2022. El encargado de fundamentar fue Pablo Ghiano.

Por su parte Horacio Bertoglio remarcó que "valoro que veamos a tan corto plazo, los efectos positivos de una Ordenanza aprobada hace poco". Destacó además la postura del Ejecutivo a través de sus funcionarios, brindando una respuesta rápida, hecho que por sí mismo redunda en beneficio de los consensos.



Fuera de Lista

Santiago Dobler pidió que por el art. 61 del Reglamento del Cuerpo ingrese para su consideración un proyecto Ordenanza elevado por Carolina Giusti y Santiago Dobler. Ordena la colocación de una baranda de seguridad en el lado Sur de la calle Gaby Miretti, desde sus intersecciones con Italia y hasta Montalbetti. Proyecto que fue derivado a comisión para un tratamiento más exhaustivo.