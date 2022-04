Mujer Cebra y Gaxiq en el teatro Lasserre

El próximo sábado 30 de abril, en el teatro Lasserre a las 21 hs, la banda rafaelina se presenta junto a Mujer Cebra (Bs.As.), en el marco de una producción independiente. En esta oportunidad Gaxiq nos trae "LOOKING GLASS": una propuesta sensitiva que, a través de la intervención escenográfica y teatral, busca generar que el público se sumerja en la música de una manera diferente.

Se formó a mediados de 2018 en la Ciudad de Buenos Aires, conformada por Santiago Rocca, Gonzalo Muhape y Patricio García Seminara. Tras una larga búsqueda influenciada por el noise, el punk, y la música alternativa de los 90, la banda empieza a asentar sus primeras bases. A finales de 2020, atravesados por el contexto de crisis mundial, graban su primer álbum homónimo, producido por Estanislao López, con el que se incorporan a Casa del Puente Discos.



GAXIQ

Nació a finales del 2019 para marcar en Rafaela la impronta de la música indie. La pandemia del 2020 fue clave para la creación y grabación de "First Station", su primer disco de estudio, lanzado en diciembre del 2021. Los integrantes son: Roli Guevara, Lilu Galetti, Oni San, Sofi Flores y Germi Drubich. Cada canción gaxiqueana es el resultado de la búsqueda de un sonido psicodélico/alternativo/experimental con el que se intenta conectar las emociones desde lo más intrínseco.



Las entradas anticipadas se pueden adquirir a través de los siguientes números telefónicos: 3492-218830, 3492- 289964; o en el ingreso al teatro el día del evento. Capacidad limitada.