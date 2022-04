Triunfo de San Lorenzo

San Lorenzo le ganó ayer por 2 a 1 a Newell´s en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en un partido correspondiente al comienzo de la fecha 13 de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional.

Agustín Martegani (21m PT) y Federico Gattoni (15m ST) anotaron los goles para el Ciclón, mientras que Cristian Lema (25m ST) aportó el descuento.

En medio del caos deportivo e institucional que atraviesa al club de Boedo, San Lorenzo llegó a 14 unidades en la tabla de posiciones, mientras que la "Lepra" continúa como escolta del líder Racing con 23 puntos, expectante de lo que suceda en el resto de los encuentros del fin de semana para ver si complica su panorama de cara a la próxima fase del torneo.



LA FECHA. ZONA A: Viernes 29/04: 21.30hs Patronato vs Gimnasia. Sábado 30/04: 12hs Atlético Tucumán vs Talleres, 16hs Racing vs Banfield, 21.30hs Sarmiento vs River. Lunes 02/05: 19hs Unión vs Defensa, 21.30hs Platense vs Argentinos. ZONA B: Viernes 29/04: 19hs Estudiantes vs Aldosivi. Sábado 30/04: 16hs Vélez vs Tigre, 19hs Arsenal vs Colón, 19hs Boca vs Barracas, 21.30hs Lanús vs Independiente. Lunes 02/05: 19hs Godoy Cruz vs Central Córdoba, 21.30hs Huracán vs Central.