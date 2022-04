Los repuesteros celebran su Día con serios problemas de abastecimiento

El ecosistema de la industria automotriz en la Argentina comprende las fábricas, los autopartistas que le venden a las terminales pero también al mercado de reposición, las concesionarias, los talleres mecánicos, las gomerías y los repuesteros entre otros. En el país, operan 11 terminales automotrices instaladas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán que producen principalmente autos, camiones, pick ups, vehículos comerciales livianos y pesados, motores. Además, hay más de 500 empresas autopartistas, el doble de concesionarios, por lo que se trata de uno de los sectores más fuertes de la economía nacional.

Eslabón central de esta cadena de la industria automotriz, pero quizás sin tanta visibilidad, son los comercios dedicados a la venta de repuestos. Y precisamente hoy en la Argentina se celebra el Día del Repuestero Automotor y afines, que recuerda al 28 de abril de 78, cuando en Tucumán tuvo lugar la convención que dio impulso a la Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes de Repuestos del Automotor (FACCERA). Una de las cámaras fundadoras de esta entidad es la de Rafaela, que funciona en el ámbito del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

En 1978, la industria automotriz ya evidenciaba una gran expansión y fue cuando fueron tomando mayor impulso fábricas como Kaiser Argentina, Peugeot, Fiat, Renault, Ford, entre otras. Con la aparición de nuevos modelos de automóviles, aumentaron la necesidades de recambio de repuestos y fue allí cuando se creó la FACCERA, entidad que agruparía a todos los repuesteros a nivel nacional.

El presidente de la Cámara de Repuesteros de Rafaela -entidad que se sumó en 1980 a la Federación-, Horacio Maine, repasó la actualidad del sector en una charla con este Diario. "Lo positivo es que las ventas se mantienen, a principios de año teníamos expectativas positivas, pero ahora estamos teniendo un problema con la provisión de distintas autopartes. Los repuestos importados ingresan a cuentagotas al país, hay cupos aunque ahora hace dos meses que prácticamente no entran por lo que se acentúa el faltante de mercaderías. Y con los repuestos nacionales el problema es indirecto porque nuestros proveedores reciben materia prima pero en menor cantidad de lo que necesitan. Y eso impacta en la producción, es decir se fabrican menos unidades por lo que no se puede satisfacer la demanda. Conclusión, también hay problemas de stock porque nos entregan menos de lo que pedimos", subrayó el dirigente que tiene su local sobre avenida Ernesto Salva.

La industria automotriz advirtió esta semana al Gobierno nacional que si persisten las restricciones para importar insumos las plantas fabriles podrían paralizarse o por lo menos reducir drásticamente sus niveles de producción. Y reclamó al Banco Central que libere dólares para poder normalizar la importación de insumos. Al mercado de reposición le sucede algo similar.

"Por ejemplo, no llegan bujes importados, hay faltantes, mientras que los nacionales están pero con fuerte caída de la producción. Y eso complica el acceso al producto, hay esperas y además aumentos por la escasez", sintetizó Maine sobre el panorama que enfrentan los repuesteros. "El tema de las cubiertas es el más grave. Directamente no hay y lo poco que se consigue tienen precios cada vez más altos", agregó.

¿Cuáles son las consecuencias de un mercado cada vez más complicado? "Si vos tenés un auto o un camión en reparación, y no conseguís un producto electrónico, un neumático y otro, es posible que no tengas más remedio que pararlo. Te podés quedar a pie. Y lo preocupante es que no te dejan alternativa para acceder al repuesto pero te siguen cobrando la patente" explicó. "Esta clase de problemas se empieza a repetir en las empresas de transporte, que tienen un plan de mantenimiento de sus unidades pero hoy quizás tengan que dejar un camión en el depósito por la falta de cubiertas, y pierden dinero", sostuvo. Además, hay escasez de embragues, amortiguadores, pastillas de freno y motores de arranque para los autos que no se fabrican en el país.

Con respecto a los precios, Maine señaló que "en nuestro sector más allá de casos puntuales tenemos aumentos que están el línea con la inflación general, en un año se observan ajustes del 50 por ciento aproximadamente". ¿Y las ventas? "No hay una caída de ventas a pesar de faltantes de mercadería, hay un enorme parque automotor que sostiene la actividad. La gente o las empresas deben arreglar su auto, su utilitario o su camión porque hoy día los vehículos son de primera necesidad en muchos casos", resaltó el titular de la Cámara de Repuesteros de Rafaela.

Sin embargo, de continuar el sistema de cupos para las importaciones "hay un riesgo de que las ventas se ameseten o se caigan, cuánto dependerá de la economía nacional y de los dólares".

En cuanto a la forma de pago, los clientes "generalmente se inclinan por el financiamiento en la mayor cantidad de cuotas posibles, por eso el programa oficial Ahora 12 es muy utilizado, porque si bien tiene un costo, es menor que la inflación más allá de que ahora subieron las tasas de interés".

Después están los problemas de siempre. La presión tributaria, el mercado ilegal de repuestos y ahora los que tienen locales de atención al público advierten sobre los efectos de las ventas por internet, un tema que ya figura en la agenda de las cámaras y de la Federación.



CON AUTOPARTISTAS

FACCERA, cuyo compromiso es con la defensa de los intereses de los repuesteros, se mantiene en constante comunicación con la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), que agrupa a las industrias de autopartes, con la Cámara del Comercio Automotor y muy especialmente con la Federación Argentina de Asociaciones de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA), que agrupa a los talleres mecánicos independientes y quien lleva a cabo gestiones y presentaciones en común, así como con la Federación Argentina de Cámaras de Rectificadores del Automotor (FACRA).

AFAC está integrada por más de 200 empresas autopartistas de las más reconocidas del país, ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego. Las mismas son proveedoras de la industria automotriz y del mercado de reposición, local y del exterior. La fabricación de autopartes es una de las actividades industriales más importantes del país, que brinda trabajo a más de 50.000 personas, contribuyendo al empleo industrial en un 4%. El sector autopartista aporta el 3% del valor agregado industrial.

Por caso, el último informe de AFAC señala que el año 2022 arrancó con importantes caídas en varios sectores. Si bien a nivel general la actividad de la industria en su conjunto cayó solo un 0,3% respecto a enero de 2021, todos los rubros relacionados con el complejo automotor registraron caídas debido a la menor cantidad de días hábiles de actividad. El sector autopartista redujo su actividad un 21,9% respecto a enero de 2021, y un 38,3% respecto a diciembre de 2021.

Al analizar la evolución de la actividad de los tres principales segmentos de negocio que conforman el sector (producción de vehículos, exportaciones de piezas y mercado independiente de reposición), los resultados varían: mientras la producción de vehículos cayó, los restantes registraron aumentos.

Para el segmento de mercado de reposición, al considerar las ventas de combustible como un indicador aproximado del nivel de actividad del mismo, es posible observar un aumento del 16,3% interanual para el mes analizado, lo que ha amortiguado la contracción de la actividad agregada del sector autopartista durante el primer mes de 2022.