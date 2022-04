Panorama internacional

El gerente Comercial de la concesionaria mendocina Sur France, Jorge Goldsack, explicó recientemente al diario Los Andes que el faltante de piezas de automotor va más allá de la frontera. “La falta de repuestos se está dando a nivel mundial. Es verdad que faltan y es propio de haber vivido una pandemia, porque varios proveedores cerraron sus fábricas”, indicó. Ante ese escenario, las automotrices y las concesionarias tuvieron que salir a buscar otros proveedores, que no solo no estaban familiarizados con las partes que se utilizan en cada marca, sino que además se encontraron con una demanda que no logran asistir. “Es por esta misma razón que faltan autos, porque no hay partes suficientes para su armado”, señaló.“La demanda es grande y la oferta es chica. Los precios suben como una estrategia para obtener rentabilidad y poder mantener a flote las empresas”, continuó Goldsack. “Además, los fabricantes de piezas instalaron nuevos equipos. Necesitan tiempo y dinero para capacitar a sus operarios. Ese retraso produce faltantes de productos terminados y esa escasez de oferta se traduce en nuevos aumentos”, concluyó.