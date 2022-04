Exagero para nada

Muchas personas, amantes del entrenamiento, se concentran en la búsqueda incesante de la perfección del ejercicio y sus técnicas, de su mejor mecánica para su mayor provecho, exagerando en ese interminable intento de ver que dicen los demás, que hacen en las redes, como funciona su forma de entrenar, y, en ese ¡dale que va! de exagerar la búsqueda, pierden el hilo de mirar sin interpretar.

Quien no vio una forma de ejecución mal e inmediatamente la manera adecuada.

Cuantas veces los ejercicios son exagerados en hacerlos mal para luego realizarlos extremadamente bien.

Sinceramente, no mueve ni un ápice en el detalle. Los ejercicios son y fueron inventados casi, en su totalidad, imitando el recorrido natural de la bio-motricidad, adquiriendo, en especial, el resultado para: - reclutar varios grupos musculares. -para aislarlos demasiado. – para diferenciar sus fuerzas. – para manejar el tempo. – para interpelar entre la resistencia y la potencia. – para sumar potencia. – para aumentar la fuerza. -y basta de tantos para ¿no les parece?

Porque la técnica es casi siempre lo más sencillo, la destreza ya no lo es. Ser ágil casi siempre es por repeticiones, y la suma de ellas dará como consecuencia la habilidad, casi emparentada con esta destreza ya mencionada en el comienzo.

Podemos destacar a grandes inventores de ejercicios que, casi siempre se hizo en otro hemisferio, pero no logrando tal publicidad. Por ejemplo: una vez, en el CeNard un atleta dijo hace ya mucho tiempo…: “inventé un ejercicio” con mancuernas contraigo los pectorales (mientras hablaba simulaba el movimiento) luego los presento con agarre supino en un press por encima de la cabeza frontal”. Los entrenadores se miraron y dijeron: hace 10 años se llama press Arnold.

Este ejemplo no es más que eso, remo Coe por Boier Coe, banco Scott por Larry Scott, curl místico o 21 por Vince Gironda, remo Dorian por Dorian Yates, no dejan de ser alternativas o variantes a implementar por su gran aporte y valor. Pero los ejercicios no siempre son adecuados mirándolos en el error estúpido de pequeñas percepciones y despojando el valor por el absurdo interés de mostrar sonseras que nada sirven. Si técnicamente es eficaz, dale para adelante.