Le dieron una "piña", y no le robaron nada

Siendo las 20.30 del martes, personal policial de la Policía de Acción Táctica (PAT) tomó intervención ante un hecho ilícito que acababa de desarrollarse.

Es así que la víctima de este hecho, un joven de 21 años, declaró a los oficiales actuantes que momentos antes fue interceptado por tres varones que no conocía, en intersección de calles Paraná y Luis Maggi, en barrio Fasoli.

Imprevistamente, uno de los sujetos, sacó de entre sus prendas un objeto -el cual la víctima no pudo reconocer si se trataba de un arma, caño o cuchillo-, y le exigieron que les entregue todo lo que portaba de valor.

En ese marco, la víctima de este hecho opuso resistencia, por lo que uno de los desconocidos le dio un fuerte golpe de puño en el rostro, provocándole una lesión.

Producto del golpe, la víctima cayó al suelo, y aprovechando ese momento de vulnerabilidad, le sustrajeron de entre sus prendas una billetera, la cual contenía solamente su DNI y la licencia de conducir, para luego darse a la fuga a la carrera.

Finalmente, la víctima aportó a los efectivos policiales las características físicas de sus asaltantes, siendo asistida en el lugar por el servicio de emergencias SIES 107, tomando intervención personal de la Comisaría Seccional Nº 13 y dándose conocimiento del hecho al Fiscal de turno.



AMENAZAS Y

EXHIBICIONISMO

Personal policial del Comando Radioeléctrico tomó intervención ante un llamado al 911 por aparente violencia de género, a las 21.00 del martes.

Al arribar al lugar mencionado, avenida Mitre al 300, la empleada del lugar en cuestión -una mujer de 59 años-, declaró que un sujeto que vestía una remera verde y pantalón de buzo largo, había ingresado hostigándola y solicitándole cigarrillos a la mujer, amenazándola con golpearla.

Ante la negativa de esta, de forma imprevista, el sujeto se retiró del lugar no de manera gratuita, sino exhibiéndole sus genitales.

Al tanto de lo ocurrido uniformados de Agrupación Cuerpos, procedieron a la detención comunicada e identificación del desaprensivo individuo, siendo este Lucas Francisco L. de 28 años de edad.



INSPECCIONES

EN TALLERES

En el día de ayer se realizaron inspecciones en distintos talleres de teléfonos celulares, aparatos electrónicos y mecánicos a los fines de constatar la presencia de irregularidades.

Los procedimientos se efectuaron en diversos puntos de la ciudad de Rafaela con total normalidad, constatándose solo en uno de ellos la falta de la habilitación municipal correspondiente.

La labor, ordenada por la Jefatura de la UR V, fue realizada por efectivos policiales de la Zona de Inspección Nº 1, Comisaria Nº 13 y con la colaboración

de agentes municipales.



SECUESTRO DE

MOTOCICLETA

Personal policial procedió al legal secuestro y traslado a sede de la Comisaría Seccional Nº 3 de Sunchales, de una motocicleta marca Honda modelo Twister 250, la cual estaba estacionada en la vía pública en la vecina ciudad.

El birrodado está relacionado a una causa que se investiga donde resultara damnificado un hombre de Sunchales.

Intervino personal de la mencionada Unidad de Orden Público.