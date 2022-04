Postergan el acuerdo por la coparticipación

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La Corte Suprema prorrogó hasta el 11 de mayo próximo el plazo para que la Nación y la Ciudad de Buenos Aires lleguen a un acuerdo sobre la coparticipación federal del distrito metropolitano. La Corte adoptó tal decisión ante un pedido del Estado Nacional, con el que se pronunció de acuerdo el gobierno porteño.

"Por disposición del Tribunal, en atención a lo solicitado y a lo que surge del acta acompañada de fecha 20 de abril, prorrógase la suspensión del trámite de las causas 'Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ amparo' y 'Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad-cobro de pesos", resolvió la Corte.

Mediante un documento que ya fue notificado a ambas partes, el máximo tribunal mantuvo la suspensión de los plazos de la tramitación de los reclamos del gobierno de la Ciudad por la quita que efectuó el Estado Nacional sobre los puntos adicionales de coparticipación que le había asignado durante su mandato el ex presidente Mauricio Macri.