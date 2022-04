El 9 recibe a Unión y Quilmes a Bella Italia

Este jueves comenzará una nueva fase de la Copa Centenario de la Liga Rafaelina de Fútbol, la tercera. El certamen que agrupa a clubes de la A y B va ingresando en su etapa de definición y hoy habrá dos juegos por demás de prometedores. Ambos a las 21 hs.

En el estadio Germán Soltermam, 9 de Julio recibirá a Unión de Sunchales. El árbitro principal será Mauro Cardozo, quien estará acompañado por E. Colmann y C. Cazzaniga. El León viene de eliminar a Atlético María Juana mientras que el Bicho Verde hizo lo propio con el Deportivo Aldao.

Previo al juego de Primera se medirán en categoría 2010, desde las 20 hs.



EN BARRIO ITALIA. Esta noche, Argentino Quilmes se medirá con el Deportivo Bella Italia, único representante de la B que sigue en carrera. El Cervecero viene de superar en la segunda fase a Independiente San Cristóbal y los ‘Tanos’ a Atlético Esmeralda. El árbitro del juego será Darío Suárez y los asistentes M. Bauer y L. Singer.

En el juego preliminar, de la categoría 2010 chocarán Moreno de Lehmann y Argentino de Vila.



LOS OTROS CRUCES. Viernes 29/04: 21.30hs Atlético de Rafaela vs Ferrocarril del Estado (Leandro Aragno), Florida de Clucellas vs Bochófilo Bochazo (Angelo Trucco). Lunes 02/05: 21 hs. Peñarol vs Ben Hur (Rodrigo Pérez).