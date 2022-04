El aumento de costos compromete la rentabilidad del productor

Según datos oficiales el precio percibido por el productor tambero promedió los 40,69 $/litro, lo que al tipo de cambio mayorista BCRA significa un valor de 37 centavos de dólar. Esto implica un aumento intermensual del 7,2% en pesos y del 3% en dólares, que bien podría interpretarse como un aumento significativo en la renta del productor.

Sin embargo, según los costos de producción regional que analiza el INTA Rafaela, los insumos básicos (maíz, subproductos, gasoil, etc) aumentaron en sólo un mes el 10,4% en promedio, haciendo insuficiente para asegurar la sostenibilidad de la empresa tambera.

En este sentido, según publica el observatorio de la cadena láctea argentina, el precio al productor acumula un aumento interanual del 54,9%, mientras que los costos se ubican en un 53,4%, dejando la ecuación al límite. Más aún, cuando el aumento de costos acumulado de 2022 supera al incremento del precio percibido: 19,4% contra 17% respectivamente.

Así, el precio de equilibrio que necesitaría el productor sería de 46,40 $/litro, si se pretende alcanzar el 5% de rentabilidad, según el cálculo ideal para la sustentabilidad económica y de reinversión de una empresa lechera. Sin embargo, se está muy lejos de ese objetivo y la rentabilidad promedio para marzo apenas se ubicó en 0,4% (con 40,69 $/litro).

“Cuando el precio comienza a superar al Costo de Producción, se genera Ingreso al Capital positivo y por ende Rentabilidad. La decisión de evaluar otra alternativa como destino del capital, surge de comparar la tasa de rentabilidad de la producción de leche y la tasa de la inversión alternativa”, explica el OCLA. “La tasa de rentabilidad promedio cayó en marzo 2022 a una tasa del 0,4%, cuando dicha tasa fue del 1,5% para el mes anterior y 0,0% en igual mes del año anterior”, agrega el organismo.

“Desde marzo de 2021 el precio al productor (aunque con altibajos) superó el costo de producción de leche, pero en ningún momento alcanza al precio de equilibrio, que exige una rentabilidad sobre el capital operado del 5% anual, ya que la rentabilidad promedio de ese período fue del 1,6% con extremos entre 0,0% y 3,3%”.



LAS EXPORTACIONES SE RECUPERAN

Luego de que en febrero se produjera una baja del 3,5% en toneladas y de 6% en cuanto a litros de leche equivalentes destinadas al comercio exterior, en marzo se recuperan los envíos y crecen interanualmente un 2,9% respecto al mismo período de 2021.

El incremento intermensual de las exportaciones fue de 9,7% en volumen y de 13,3% en valor (mar/22 vs. feb/22), mientras que la variación interanual fue de +10,1% en volumen y +33,8% en valor (mar/22 vs. mar/21).

En litros de leche equivalentes, las exportaciones representaron en el primer trimestre de 2022, el 28,7% de la producción total, aunque con muy alta participación respecto a valores históricos, fueron inferiores a las del año anterior que participaron del 29,8%, en virtud de lo mencionado más arriba.

El precio medio de exportación por tonelada fue de US$ 3.711 para él trimestre, lo que implica un incremento del 20,1% respecto al primer trimestre de 2021. En el caso particular del rubro Leche en Polvo, el precio promedio fue de US$ 3.696/ton. un 21,6% por encima del igual período del año anterior.

El destino de las exportaciones (ene.-feb. 2022) se conformó por 34,6% a Argelia, 16,1% a Brasil, 15,0% a Rusia, a Chile, 6,5% a China 3,6% y USA 3,6%, el restante 20,6% a otros más de 10 destinos.