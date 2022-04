Presencia del cónsul general italiano en Rafaela

El día de ayer se llevó a cabo una conferencia de prensa en las instalaciones de la sede de la Sociedad Italiana, organizada por la Agencia Consular de Italia en Rafaela. El cónsul general italiano de Rosario, Marco Bocchi, se hizo presente para dialogar con los invitados sobre sus propósitos y objetivos en torno a su nuevo mandato.

El cónsul llegó a la ciudad ayer por la mañana, con una agenda amplia y varias actividades programadas. La visita se realizó con el propósito de conocer las diferentes localidades de la provincia que se encuentran vinculadas a raíces italianas, en la cuales se sitúan las diferentes agencias consulares.

En este sentido, se efectuó una reunión con autoridades de instituciones que enseñan la lengua italiana en Rafaela. Por la tarde visitó al Colegio San José y a la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional de Rafaela) para reunirse con los profesores de lengua italiana del gabinete de idioma UTN - UnRaf. En dicha institución, se debatió sobre la necesidad de afianzar el vínculo con el consulado, en función de brindar un marco diferente en torno a la educación y a los convenios que ya se tienen con universidades italianas. De este modo, facilitar el intercambio de estudiantes que actualmente se encuentra con algunos obstáculos. Ante esto, el cónsul se mostró dispuesto a realizar su parte como intermediario entre universidades, junto a su debido asesoramiento.

Por otra parte, en la conferencia de prensa el cónsul presentó los proyectos que llevará a cabo a lo largo de su mandato, haciendo énfasis en que el consulado italiano de Rosario es el segundo más grande de Argentina por la cantidad de ciudadanos residentes. El distrito consular es vasto, abarcando siete provincias (norte de la pcia. de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), y contando con más de 160.000 ciudadanos italianos. "Mi intención es recorrer toda la circunscripción consular para que no se sientan abandonados. Estoy dispuesto a escuchar sus necesidades con el sentido de mejorar el servicio consular que ofrecemos en Rosario".

Además, introdujo algunas novedades, como por ejemplo, el servicio de Pasaporte Itinerante que realizaron aquí a los ciudadanos italianos residentes con el propósito de facilitar el trámite, ya que de este modo no necesitarían viajar a Rosario para finalizarlo. A su vez, buscan potenciar la comunicación, apostando a la utilización de las redes sociales, donde se encuentran los servicios y las actividades programadas. Con respecto a esto, expresó su interés en involucrar a los jóvenes ya que "representan el futuro de nuestra comunidad".

Cabe destacar su valoración a la participación de las mujeres que se encontraban en dicha conferencia; "Uno de mis objetivos es lograr igualdad de género en la representación de las asociaciones, que no sea en número sino en sustancia, en los cargos de mando que representan a nuestra cultura".

Dentro de su discurso, expresó su contento al estar cumpliendo con esta gestión: "Para mí, como diplomático de carrera y como servidor de mi país, no hay mayor satisfacción que intentar hacer algo concreto para brindar el mejor servicio a nuestra comunidad".

Posteriormente, dedicó unos minutos a responder algunas preguntas realizadas por los invitados, quienes estaban expectantes ante su visita.

En todas sus actividades se contó con una gran concurrencia por parte de la comunidad, ante la cual el cónsul se mostró sorprendido y agradecido.

Cabe aclarar que su agenda continúa el día de hoy, donde se reunirá con el intendente de la Ciudad de Rafaela, Arq. Luis Castellano y miembros de su gabinete de gobierno. Luego Marco Bocchi conocerá las instalaciones de una empresa local dedicada a la fabricación de válvulas.