UPCN entregó una vivienda a una afiliada de Rafaela

Se llevó a cabo este miércoles el acto de entrega de una vivienda en calle Faraudello 415, en barrio Los Nogales, a una afiliada de la Unión del Personal Civil de la Nación, Viviana Chiapero. Estuvieron presentes, el secretario General de la UPCN Jorge Molina, el secretario de Interior César Colliard, el coordinador Enrique Melnik, la delegada Zonal Verónica Calaón y el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel.

“Una gran alegría, una gran satisfacción que el sindicato contribuya a que una compañera asistente escolar, hoy tenga una casa de tres dormitorios en un hermoso lugar de la ciudad de Rafaela. Nos encanta estar y por eso venimos a acompañar este momento donde hicimos entrega de la documentación y la llave de la vivienda”, señaló Molina.

El secretario General, dijo también “que es una gran responsabilidad llevar a cabo este tipo de acciones en las que el compromiso hacia el afiliado es lo esencial y que moviliza el trabajo de los dirigentes sindicales. La construcción de viviendas es una acción continua de UPCN a lo largo y ancho de la provincia, nosotros hemos construido casas en más de 110 localidades del territorio santafesino y estamos muy contentos porque la semana que viene vamos a inaugurar en Santa Fe un complejo habitacional muy importante de 69 departamentos, donde esperamos contar con la presencia del gobernador de la provincia, nacido en estos lares, y de nuestro secretario general del Consejo Directivo Nacional, el compañero Andrés Rodríguez. Estamos en una etapa de mucha alegría”.

“La actividad sindical no es una actividad fácil. Luchar por los salarios, los derecho los compañeros siempre es complicado, pero estos momentos justamente te llenan el corazón de alegría, ver la satisfacción de una familia al cumplir un sueño tan caro como el de la vivienda propia realmente no tiene precio”, comentó el dirigente sindical.



“UNA ALEGRÍA IMPOSIBLE

DE DESCRIBIR”

A su turno, visiblemente emocionada, Viviana Chiapero, auxiliar administrativa en la escuela 429 Mario Vecchioli, beneficiada con esta vivienda, contó que “empecé siendo reemplazante de portera y después quedé como titular administrativa, y hace muchísimos años que esperaba tener mi casa. La verdad es que estoy yendo y viniendo de Lehmann donde vivo, y sinceramente se complica porque el turno en el cual trabajo es de 17 a 23”.

“Estoy muy agradecida, no tengo palabras. Esto es un paso muy grande para mí, tener una casa, tener en mis manos las llaves y saber que es de uno. Todavía no vinimos a vivir porque empezamos a hacer el tapial y nos faltan hacer algunas conexiones, pero muy pronto nos mudaremos”. La afiliada, reiteró su agradecimiento a los representantes de UPCN y repitió que “la emoción es muy grande, porque tener una casa propia es realmente un sueño, más cuando hace muchísimos años que perdimos nuestra casa, hace más de 20 años”.



“NUNCA HAY QUE

DEJAR DE SOÑAR”

Por su parte, Verónica Calaón, delegada zonal de UPCN, dijo que “siempre digo que nunca hay que dejar de soñar y tener proyectos porque con el pasar del tiempo se cumplen y como manifestó Viviana, ella comenzó el pedido para la vivienda con otra gestión y hoy me toca entregársela a mí. Es un gremio en donde todos trabajamos para cumplir el sueño de nuestros afiliados y que un compañero trabajador pueda acceder a su vivienda para nosotros significa muchísimo”.



"HASTA SEPTIEMBRE"

Por último, el secretario general de UPCN, Jorge Molina, fue consultado por la paritaria del gremio que lidera y señaló que “como sindicato venimos bien, tenemos resuelta la política salarial hasta septiembre, ya que ahí justamente veremos qué pasa en el tercer trimestre, ahora en mayo se activa un 8% de política salarial en realidad un 8% que con el 22% de marzo hace un 30% para el año, con lo cual estamos cubriendo la inflación”. El sindicalista, aseguró que “más allá de que hay un proceso que nos preocupa todo y que es la inflación en Argentina, los real es que el gremio está la altura circunstancias al igual que su política salarial, donde quiero destacar que fue aprobada y aceptada por todos los trabajadores de nuestra organización sindical”, precisó.