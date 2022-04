Nene que se hizo grande: Jorge Juan Ternengo

(Por Víctor Hugo Ibáñez). - Hace unos días, en la mañana del 11 de abril precisamente, se dio la grata oportunidad de tener un mano a mano (café por medio), con alguien de quien fui “hincha” en su trayectoria deportiva. Me estoy refiriendo a Jorge “Nene” Ternengo.

El hecho de tener un amigo en común (Ricardo Rivolta – “Fierro”), alguien muy ligado al automovilismo, hizo que la charla transcurriera en forma espontánea y distendida, que es el modo ideal de aprovechar (y disfrutar) de un encuentro.

Ternengo, quien tiene mucho tiempo vivido en el mundo de la velocidad y entre el “vozarrón” (ruido) de los motores de competición, transita esta etapa de su vida con otro andar, más sereno, disfrutando de las reuniones con amigos y de los libros (me confiesa su gusto por la lectura).

Y yo me atrevo a pensar también - esto corre por mi cuenta -con la íntima satisfacción por el camino que supo recorrer en los dos deportes que abrazó (motociclismo y automovilismo), en virtud de sus condiciones, dedicación y esfuerzo. Desde hace años le da cauce a su pasión “fierrera” a través de la actividad periodística. Escribió y publicó su libro “Anecdotario tuerca”, en el que nos revela detalles de pilotos, hechos y circunstancias del deporte automotor, y en el que también incluye, como no podría ser de otra manera, las vivencias personales.

Sin ser yo alguien que participara del mundo del automovilismo, quedó en mi memoria la transmisión radial de la carrera de TC “Vuelta de San Pedro” (con el debut de los tres coches del equipo Torino) en el año 1967 (el 26 de febrero según Google), donde Jorge Juan Ternengo pudo ser el ganador, pero un vuelco en el tramo final le impidió alcanzar el triunfo.

La circunstancia de que alguien que transitó por los distintos escenarios del país automovilístico, desde Salta hasta Comodoro Rivadavia, desde Mendoza a Buenos Aires; lugares que reunían a tantos pilotos, mecánicos, periodistas y público; que además resulte ser nada menos que un grande entre los grandes del automovilismo nacional, a la altura o nivel de pilotos tan reconocidos como Copello, Gradassi, Di Palma, Pairetti, García Veiga y todos esos “próceres” del deporte; todo eso hace que el verlo caminar por las calles rafaelinas me produzca una sensación de orgullo y satisfacción.

A veces, su presencia en distintos lugares de la ciudad nos hace verlo como “alguien más” de Rafaela, pero en esa visión perdemos la perspectiva de quién es ese señor (¿por qué no personaje?) con el que estamos coincidiendo en un mismo espacio.

No conozco personalmente a la señora esposa del “Nene”, pero me permito traer su mención porque además de la actividad docente que sé que ella desarrolló, fue la compañía permanente en los distintos autódromos y circuitos. Y recuerdo que en las transmisiones de radio y televisión que seguían esas competencias, siempre se mencionaba su presencia.

A quien sí conocí es a su hijo Jorge Alejandro, en su condición de alumno de la en ese entonces Escuela Nacional de Comercio, cuando todavía funcionaba en el edificio de calle 9 de Julio. Y a pesar del tiempo transcurrido sin verlo, sé que hoy está al frente de un emprendimiento muy importante. Y como no desoyó el ”llamado de la sangre”, lo siguió a su padre en las cuatro ruedas, pero sobre un karting.

Al margen de la espectacular trayectoria de Ternengo como motociclista, es su desempeño en el automovilismo el que lo llevó a trascender en el orden nacional.

Los tres primeros puestos que obtuvieron los Torino (la “CGT”) en la carrera de Rafaela en 1967 (Google me indica que fue el 7 de mayo precisamente); como el triunfo en las “500 Millas” de 1969 (un día 7 de setiembre), que Jorge valora especialmente por haber ganado en su ciudad (piloto y coche rafaelinos), son momentos que guardo en mi memoria.

Menciono las fechas para ubicarnos en el tiempo, y para que los años transcurridos nos den la posibilidad de dimensionar la relevancia de esos logros.

La charla que mantuve con el “Nene”, hizo que se me diera por traer al presente algo de su pasado deportivo.

Por eso dejé volar mi imaginación. Y se me ocurre que en algún momento hasta puede aparecer uno de esos típicos vendedores de gorras, banderines y tantas otras cosas que se congregaban en los días de competencia. Ellos también eran parte de ese paisaje colorido.

Y prosiguiendo con mi idea, el vendedor se nos acerca y con voz sonora nos hace el ofrecimiento:

¡TENGO, TENGO…, LA FOTO DE TERNENGO!...