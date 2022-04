Debate por los impuestos

El debate en torno a la presión fiscal de la Argentina nunca termina. La movilización de los productores rurales autoconvocados del sábado pasado reiteró su rechazo a la creación de nuevos impuestos, como el que ahora impulsa el Gobierno nacional sobre la ganancia inesperada o extraordinaria, mientras distintos sectores se involucran en la discusión. Quienes defienden la política centrada en un "Estado presente", enrolados en la actual gestión nacional, necesitan indefectiblemente una estructura tributaria sobredimensionada. Desde distintos sectores de la oposición, como el ascendente espacio de los libertarios y desde el mayoritario Juntos por el Cambio, consideran prioritario reducir la presión fiscal.El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) vinculado al kirchnerismo aportó su análisis para poner otro elemento de discusión sobre la matriz impositiva nacional. Afirma en ese documento que en los últimos días tanto desde la conducción de la UIA como por parte de una referente política de Juntos por el Cambio, se fundamentó la oposición al proyecto para gravar las “rentas inesperadas” en el supuesto argumento que sostiene que en Argentina ya se cobran un sinfín de impuestos. Para ilustrar tal punto, se publicó una lista de tributos relevada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que los medios de comunicación replicaron como si todos ellos fueran impuestos. De esa lista se desprendería que en el país existen 164 impuestos. En toda esta cadena de (des)información nadie se tomó la molestia, siquiera, de leer lo que se incluye allí, cuestionaron los profesionales del CEPA.La entidad plantea que la lista está deliberadamente agigantada. En su análisis considera que al menos el 65% de los conceptos incluidos no son impuestos, sino tasas, contribuciones, derechos, fondos, cánones y otras formas de cobro por parte del Estado (en sus diversos niveles) que suelen tener asociada una contraprestación. Es decir, cuestiona que se mezcle en un mismo listado los impuestos con las tasas municipales. Su enfoque es que las tasas no son impuestos, sino que son una contribución económica que tiene como contraprestación un servicio. Esto es importante, subrayan desde el CEPA, dado que la mayoría de las tasas se aplican exclusivamente si se realiza determinada cuestión (por ejemplo, la tasa por inspección de estructuras soporte de antenas y equipos complementarios de telecomunicaciones móviles, que se debe abonar exclusivamente si se coloca una antena de estas características). En el sistema tributario argentino, las tasas son establecidas por los municipios, siendo las más relevantes (dado que representan casi el 85% de la recaudación municipal) ABL y Seguridad e Higiene, añade el reporte.En el listado del IARAF se mencionan 164 “impuestos” pero en realidad se presentan erróneamente como tales, según advierte el CEPA, 41 tasas, 27 derechos y 26 contribuciones. Y señala que, en una primera revisión, que la lista inicial de 164 impuestos se acorta a 70 conceptos. En el listado además se realiza una operación muy común por parte de la mirada liberal argentina: incorporar a los aportes que realizan las y los trabajadores al sistema de seguridad social, y también las contribuciones patronales como parte de la carga tributaria, cuando se trata de la financiación del Sistema de Seguridad Social de carácter solidario e intergeneracional. Maquillaje narrativo del CEPA, podría decirse porque en definitiva las cargas sociales que pagan las empresas no son voluntarias sino, impuestas. Más allá de las interpretaciones y definiciones de manual, lo que está fuera de discusión es que se llamen tasas, tributos, derechos o aporte extraordinario, se imponen desde el Estado. Son impuestos desde el Estado. El CEPA, con una visión ideologizada, busca alivianar el concepto quitándole a la definición de "impuesto" sobre la que trabaja el IARAF lo que no considera sean tributos, como tasas, derechos y contribuciones.Sin embargo, la simple realidad para el bolsillo del ciudadano es que le llega una boleta que debe pagar.