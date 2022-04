Echaron por los medios al secretario de Seguridad

Desde Santa Fe. “Cuando veas afeitar la barba de tu vecino, ten la prudencia de poner la tuya a lavar”, señala el antiquísimo refrán. La escandalosa eyección de su cargo del ahora ex secretario de seguridad Jorge Bortolozzi, desnuda el desmanejo político que existe en el híper sensible Ministerio de Seguridad, comandado por el venadense Jorge Lagna.

Marcelo Sain, quien probablemente este jueves sea imputado en el MPA de esta capital por la compra irregular de armas de fuego, por más de mil cuatrocientos millones de pesos a una empresa israelí cuando era Ministro de Seguridad, tuiteó durante la enredada mañana de ayer miércoles: “Santa Fe es maravillosa @maxipullaro ahora asumió como jefe de gabinete de @omarperotti: pone y saca funcionarios del Ministerio de Seguridad y dicta los lineamientos del mismo. A lo que se ha llegado!!. Igual, le deseo suerte a la Ministra de Seguridad Emilce Chimenti en esta nueva etapa”.

Sain no quiso quedar al margen del sainete que significó la abrupta – no por ello menos esperada – salida del ahora ex secretario de seguridad Jorge Bortolozzi, y utilizó su herramienta favorita: el twitt, para ¿ironizar o adelantar? sobre la naturalmente deseada por él mismo sucesión del Ministro Jorge Lagna.



UNA COMEDIA DE ENREDOS

Jorge Bortolozzi fue nombrado el 13 de diciembre como viceministro de Seguridad, no por el flamante Ministro Jorge Lagna, sino por el mismísimo Gobernador Omar Perotti, según siempre se quejó silenciosamente Lagna. Bortolozzi tuvo “vida propia” en el Ministerio desde el primer día, a tal punto que hace diez días en la última reunión de la Junta de Seguridad le enmendó la plana al propio Ministro ante los asistentes.

Debido a su participación en el Club de Leones, Jorge Bortolozzi viajó este mes a Nicaragua primero (7 al 10) y Panamá después (21 al 25) habiéndoselo hecho saber al Gobernador Omar Perotti y al Ministro de Seguridad Jorge Lagna, según declaró a varios medios de esta capital y Rosario. A tal punto que contó que el propio Lagna lo chanceó porque no “le trajo perfumes” de Panamá, y al Gobernador le envió fotos desde Managua junto al Gobernador del Chaco Jorge Capitanich. Precisamente a Bortolozzi lo echan del cargo “por los medios” (se enteró al aire mientras concedía una entrevista a Cadena 3 de Rosario) por haberse ausentado del país en medio de una lacerante ola de crímenes e inseguridad en Rosario (y esta capital, aunque en menor medida).

La eyección de Bortolozzi haciendo pública su ausencia del país se habría gestado, según aseguran, desde despachos oficiales en la noche del lunes, para que salga a la luz la mañana del martes en una radio rosarina. Según nuestras fuentes, el martes por la noche, una vez que los medios reflejaran durante todo el día el escándalo, el Gobernador Perotti le habría pedido al Ministro Lagna un nombre para sucederlo, siendo el apuntado Claudio Brilloni.

Ahora bien, si como dice el ex funcionario, sus superiores sabían y lo autorizaron, evidentemente lo pusieron en la parrilla por razones que sólo los meandros de la política saben. Y Bortolozzi sospecha: “mi viaje fue utilizado para distraer, preocupó que esté investigando a los ñoquis dando vueltas, preocupó que investigue al policía que fue enjuiciado por sustraer armas", algunos utilizan mi situación para disfrazar lo que ocurre en Rosario”, se despachó.

¿Cuál fue el “pecado” de Bortolozzi?: "no me arrepiento del viaje, no he hecho nada pecaminoso. No pedí licencia como el resto de los funcionarios que se fue a la playa en enero. Me arrepiento de no haberlo hecho por los dos viajes", afirmó a Radio EME de esta capital.



EL SUCESOR DE BORTOLOZZI:

¿UN HOMBRE DE ´PATO´ BULLRICH?

Fue puesto en funciones como Secretario de Seguridad el comandante retirado de la Gendarmería Claudio Brilloni, quien ya formaba parte del equipo de Seguridad como secretario de Prevención y Control Ciudadano. Brilloni fue jefe de la Región 8 de esta fuerza nacional desde setiembre de 2016 a diciembre de 2017, con jurisdicción en la provincia de Santa Fe, e inmediatamente fue ponderado por el líder del PRO Federico Angelini y Maximiliano Pullaro, como una persona idónea para el cargo que ocupará.

A Brilloni le toca hacerse cargo del área en medio de un tsunami de inseguridad y violencia: en lo que va de 2022 en el departamento Rosario ya hubo 90 crímenes; mientras que en lo que va de abril, en ese departamento, ya se cuentan 29 homicidios.

En el Departamento La Capital la situación tampoco es buena en materia de violencia: en lo que va del año ya son 30 los asesinatos; el 30% de los acaecidos en Rosario con un tercio de su población, es decir, comparativamente ambos conglomerados están iguales; “pero la tipología de homicidios, por ahora, es distinta”, se consuelan desde la Municipalidad de Santa Fe.