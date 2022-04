Las proyecciones oficiales muestran el impacto del clima en los cultivos de verano

La campaña agrícola 2021/2022 será recordada por los enormes perjuicios ocasionados por el clima, una variable clave en un negocio a cielo como lo es el sector agropecuario. Cuando acompaña se lo considera amigo, pero cuando no lo hace se convierte verdaderamente en el peor enemigo, incluso por encima de una clase política que gobierna y pone permanentemente palos en la rueda.

Las estimaciones privadas vienen advirtiendo de una caída importante de los volúmenes que se esperan para la soja y el maíz, en comparación con la campaña anterior donde se registró (al menos en el cereal) una cifra récord. Y ahora se conocieron las proyecciones del propio Gobierno nacional que, a través del Ministerio de Agricultura, prevé una merma notoria para los cultivos de verano.

En el caso de la soja, a comienzos de la semana, se informó una superficie cosechada a nivel nacional del 31%. A la fecha, la provincia productora con mayor avance es la de Córdoba con un 51%, seguida por Santa Fe (45%), La Pampa (27%), Buenos Aires (24%) y Entre Ríos (8%).

“En cuanto al estado del cultivo frente a la sequía ocurrida la primera mitad del mes de enero, se reporta que en el caso de la soja de primera se ha producido aborto de flores e inconvenientes en el cuajado de grano; no obstante, dada la característica de floración indeterminada, luego de las precipitaciones registradas a finales de dicho mes y en febrero (principios de marzo), ha habido una importante recuperación en los plantíos”, describieron los técnicos.

Para el caso de la soja de segunda, “la situación es diferente” porque hubo demoras en la fecha de siembra por no contar con humedad adecuada y en los ya sembrados se registró un retraso en el ritmo de crecimiento, provocando un menor volumen vegetativo. “Las primeras heladas ocurridas a fines de marzo incidieron principalmente en este cultivo que estaba aún en etapa de llenado interrumpiendo dicho proceso o acelerando el secado, estimándose mayor o menor daño según la ubicación de los lotes y la duración de la helada. El sur de Santa Fe y Córdoba han sido las zonas más afectadas

En virtud de escenario expuesto, el informe oficial determinó un rinde promedio total de 26,4 qq/ha y una producción de 42 millones de toneladas.



ESCENARIO MAICERO

Los últimos relevamientos a campo realizados por el Gobierno arrojaron un aumento del 2% en el área implantada con respecto al mes pasado. Así, la superficie destinada al cereal es de unos 10,3 millones de hectáreas. Los técnicos aclararon que la cifra estimada comprende no sólo a la producción de grano comercial, sino también la destinada para autoconsumo por el productor, silaje, diferidos, etc.

A comienzos de semana se registraba un avance de cosecha a nivel nacional del 31% del área implantada. La provincia más adelantada es la de Entre Ríos con un 91%, seguida por Santa Fe (65%), Buenos Aires (34%), Córdoba (28%), La Pampa (18%) y San Luis (8%).

El cultivo presenta una situación heterogénea según las precipitaciones recibidas a lo largo del ciclo. Las escasas o nulas lluvias de los primeros días de enero afectaron principalmente a los maíces tempranos que estaban en la etapa crítica de floración, disminuyendo sus rindes y destinándose una mayor superficie como reserva forrajera.

Los maíces de siembra tardía han sido menos afectados por el déficit hídrico, con buena expectativa de rendimiento ya que transcurrieron los períodos de mayor déficit hídrico en estado vegetativo y recibieron las precipitaciones de fines de enero y febrero en los momentos críticos.

“A raíz de estas contingencias el cultivo no alcanzará el potencial de rendimiento esperado al inicio de la campaña, estimándose una producción final de 57 millones de toneladas”, indicaron desde el Ministerio de Agricultura.