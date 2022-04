“Con cualquier medida que tomen, la oferta de hacienda seguirá baja y habrá precios altos”

La cadena de ganados y carnes afronta un escenario particular que decididamente tiene su correlato en los valores que pagan y perciben los eslabones de la cadena. En cualquier ámbito, cuando la confianza se pierde las relaciones se resienten y precisamente eso pasa entre el sector y el Gobierno.

Para el analista ganadero Víctor Tonelli, los problemas comenzaron en mayo del año pasado cuando el Gobierno aplicó restricciones a la exportación. “Fue una pésima señal que quebró la relación entre la política y la producción. Para peor, en vez de restablecerse, la tensión sigue profundizándose con permanentes amenazas concretas”, afirmó en diálogo con el programa radial ADN Rural.

En ese sentido, recordó que hace unas semanas el propio Gobierno decidió prohibir las exportaciones de todos aquellos establecimientos que no destinen cortes al mercado interno para el programa “Precios Cuidados”. Y señaló: “es una medida que atenta contra el trabajo profesional y personal del privado”.

Al referirse puntualmente a la pérdida de confianza, el experto puso un ejemplo concreto: “se rompe porque si un productor quisiera hacer un novillo de exportación, no sabe si lo podrá exportar porque no hay ninguna seguridad que estarán abiertas las exportaciones cuando lo necesite”.



LA POSTURA DEL PRODUCTOR

Uno de los grandes interrogantes pasa por saber qué hace el productor ganadero, que necesita previsibilidad y reglas claras, ante un Gobierno hostil. Al respecto, Tonelli comentó: “en este escenario se dedica a aletargar los procesos, hacerlos más baratos, a desacelerar la intensificación, mandar animales al campo y esperar que la cosa se vaya acomodando, mientras gana kilos pero menos de lo que ganaría en sistemas intensivos de engorde a corral”.

Por eso, reflexionó: “de este modo, la oferta seguirá estando baja (los números oficiales de encierre de engordes a corral no han dejado de caer desde septiembre) y, por lo tanto, lo que vamos a seguir viendo es una oferta insuficiente de ganado bien terminado y por supuesto, aquellos operadores que tienen carnicerías con consumidores inflexibles a que no haya oferta, a pagar lo que sea, mantendrá los precios muy altos”. Y agregó: “esto seguirá así con resolución, enojos o cualquier tipo de medida que quiera implementar el Gobierno”.

Por último, manifestó que el productor “afortunadamente está bastante sólido desde el punto de vista financiero” y aclaró que “aguantará todo lo que haga falta”. En ese sentido, dejó un mensaje contundente: “el ganadero sabe que el 2024 es pasado mañana y va a trabajar para que muchos de los funcionarios ineptos que le generaron incertidumbre no estén en la función pública”.