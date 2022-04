Aprobarán obras de expansión de la red de agua potable de dos barrios

El Concejo Municipal aprobará este jueves la Ordenanza que autoriza la realización de los trabajos con fondos financiados por Aguas Santafesinas, que tendrán un retorno del 70% a cargo de frentistas. Entre los proyectos que serán sancionados también se destacan la modificación presupuestaria para contratar una auditoría externa y la aceptación de tres donaciones de terrenos para calles y espacios verdes. Aparte de los 5 proyectos mencionados en el párrafo anterior otros 7 proyectos que tuvieron despacho favorable de Comisiones serán sancionados hoy a los que se agrega otro que tendrá tratamiento sobre tablas.

No caben dudas que la iniciativa de mayor trascendencia por el impacto que tendrá en la calidad de vida de los vecinos que se verán beneficiados es ampliación de la red de agua potable en los barrios Villa Los Álamos y Villa Aero Club.

La concejal Valeria Soltermam fue la encargada de defender el proyecto ante sus pares para que tenga despacho y señaló que con esta obra “estaríamos llevando agua potable prácticamente al 100% de la ciudad, quedando solo algunas cuadras sin servicio. Será financiada por el Gobierno de la provincia, será bajo la modalidad de contribución por mejoras con el 70% cargo del frentista y se podrá pagar en 30 cuotas”. “Sin bien el costo definitivo no está establecido aún, porque depende muchas variables, una estimación a la fecha está en el orden de los $ 120.000 para los frentistas para lotes de 900 m2 y con una cuota mensual calculada en los $ 4.000”, dijo la Justicialista. Asimismo, la edil informó que “los vecinos recién comenzarán a pagar las cuotas cuando comience la obra. Estamos hablando de 1.250 conexiones apróximadamente”.

En la sesión ordinaria de hoy, también tendrá luz verde el redireccionamiento de partidas solicitado por el Departamento Ejecutivo para hacer frente a las erogaciones necesarias para afrontar la contratación del servicio de Auditoría Externa que se realizará sobre las cuentas municipales durante el pasado año enfocada en los ingresos y egresos para hacer frente a la emergencia sanitaria. Se trata de un movimiento de $ 1.679.000 que se sacará del rubro “Trabajos Públicos Desagües en Barrios”, que son cubiertos por fondos que llegan del Gobierno provincial al Tesoro municipal y no estaban contemplados en el Presupuesto del corriente año. Asimismo, tres donaciones de fracciones de terrenos por parte de sus propietarios será recibidas por el Concejo y sumadas al Estado municipal con fines específicos: una de ellas destinada al ensanche de Calle Los Jacarandáes, cedidos por Elisa E. Yennerich, Ana D. Caporalini y Roberto D. Caporalini; dos de la firma “Envases S.A.”, para la prolongación de calle Gral. Mosconi (entre F. Fader y R. Actis), prolongación de calle N. Cacciolo (entre Gral. Mosconi y Río Negro), y al emplazamiento de Sub Estación Transformadora Aérea; y tres, de Roberto D. Caporalini, Elisa E. Yennerich y Ana D. Caporalini, para las calles públicas: E. del Campo, Los Tilos, y Av. Ing. Báscolo, a Espacios Verdes y/o Uso Comunitario,



VARIEDAD DE PROYECTOS APROBADOS

En otro orden el Ejecutivo pide la ratificación del “Acuerdo Red de Venta de Tarjetas SUBE” suscripto con Nación Servicios S.A. con el objeto de constituir a la Municipalidad como Red de Venta para comercializar y/o distribuir Tarjetas SUBE, por el plazo de Tres (3) Años a contar desde la fecha de su firma (27 de enero de 2022). Del mismo modo, se ratificará, el Convenio firmado en fecha 08 de Septiembre de 2021, entre la Municipalidad de Rafaela y la Secretaria de Transporte de la Provincia para “establecer la frecuencia del servicio municipal de transporte público de pasajeros tanto para las PASO (12 de septiembre de 2021) y generales (14 de noviembre de 2021), cuya prestación mínima debió ser la de un día sábado y de forma gratuita en las dos fechas”. También fue votado el pedido de concejal Lisandro Mársico para que el Gobierno municipal informe “en qué lugares públicos y privados de acceso público, se ha procedido a instalar Desfibriladores Externos Automáticos, en cumplimiento de la Ordenanza Nº 4876” y si se “procedió a capacitar a través de la Secretaría que corresponda a todo el personal municipal, en técnicas de resucitación cardiopulmonar, y en el uso y mantenimiento correcto de DEA”, según lo requiere la misma Ordenanza. Dos Proyectos de Resolución del Frente de Todos fueron admitidos por unanimidad y proponen: “reconocer y destacar por sus aportes al desarrollo de la cultura de la ciudad” tanto “a Cristina Peretti, por su labor promoviendo la lectura; como al grupo "Lee conmigo" por su labor promoviendo la lectura”. A su vez, se rectificó la Ordenanza N.º 5.285 y toda otra normativa que refiere a la Iniciativa Privada presentada por Cormorán S.A. al Instituto Municipal de la Vivienda dejando sentado que el nombre legal es “Cormorán S.A. Servicio Mayorista”. Finalmente, se votó sobre tablas un proyecto del Frente de Todos para “declarar de interés municipal el encuentro de exploración de una Argentina productiva organizado por UIA (Unión Industrial Argentina) joven y FISFE (Federación Industrial de Santa Fe) joven que se desarrollará el 5 y 6 de mayo del presente año en las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región”.