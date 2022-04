Debaten 50 ideas para potenciar el desarrollo y la investigación

El Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, organizó este martes en Santa Fe el 1er. Coloquio: “50 ideas para el futuro de la ciencia santafesina”, en el marco de la conmemoración del Día del Investigador y la Investigadora.

En la actividad, realizada en El Molino Fábrica Cultural de la ciudad de Santa Fe, se intercambiaron propuestas para potenciar la investigación y desarrollo de la provincia, junto a representantes de la academia, la ciencia y la tecnología, y las personas responsables de los proyectos que fueron adjudicados en el marco de la convocatoria de Excelencia en Investigación Científica - Equipamiento 2021 de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, a quienes además se le entregó un reconocimiento por sus iniciativas.

La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, remarcó que muchas de estas investigaciones “tienen un enorme impacto en lo social y en el desarrollo territorial. Por eso es importante destacar también que estos proyectos reflejan la diversidad y la riqueza que existe en nuestra provincia”.

La funcionaria destacó que “la mayor parte de los proyectos están en lugares de la provincia donde hay universidades y esto es fundamental y estratégico. Tener esta mirada que nos plantea nuestro gobernador Omar Perotti desde cada ministerio, pero particularmente en lo vinculado a ciencia y tecnología, hace que podamos pensar a Santa Fe como un motor productivo y de la innovación. Nuestra provincia no tiene techo y el rol del gobierno es apalancar ese crecimiento, con asistencia, con espacios de diálogo y, fundamentalmente, con financiamiento”.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, Marina Baima, agregó que: “Hay una fuerte creencia que nuestro sistema científico puede generar ciencia de excelencia, que tenemos una trayectoria en el mundo de las ciencias, con Premios Nobeles y una apuesta histórica a la ciencia pública, pero aún debemos reforzar ante la sociedad que esto es una inversión de futuro, no un gasto”.

“Hoy estamos también para seguir demostrando eso y, particularmente, en Santa Fe, celebro que las y los santafesinos acompañen en la mayor inversión en ciencia y tecnología que tuvo a lo largo de sus 30 años de políticas científicas, donde hemos triplicando el presupuesto orientado a los desafíos y necesidades provinciales. Este Coloquio seguirá enriqueciendo el conocimiento y no sólo servirá para dar un salto de calidad en la investigación científica en las ciencias todas, sino que también permitirá transferir a la comunidad nuestra historia como santafesinos”, expresó la funcionaria.

Del encuentro participaron la directora de CCT Conicet Rosario, Sandra Fernández; la coordinadora del área de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Julia Cricco; el vicedirector del Conicet Santa Fe, Aldo Vecchietti; el secretario de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rafaela, Marcelo Costamagna; el director del Centro Regional Santa Fe INTA, Alejandro Longo; la vicedecana de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Santa Fe, Eva Casco; el director provincial de la Agencia Santafesina de Ciencia, Tecnología e Innovación, Juan Carrara; la directora provincial de Vinculación Tecnológica y Políticas la Ciencia, Constanza Estepa; y las y los responsables de los proyectos seleccionados en el marco de la convocatoria PEIC.



PLAN DE EXCELENCIA EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

En el marco del Plan de Excelencia en Investigación Científica que busca apoyar, fortalecer y ampliar las capacidades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) del sistema científico tecnológico, el gobierno provincial invirtió fondos para la adquisición de equipamiento aplicado a programas de investigación de mediano y largo plazo y/o actividades de servicios y transferencia de tecnología. La inversión total es de $ 225.647.350,61 y el siguiente es el detalle de los fondos para cada institución:

• CCT ROSARIO: $59.309.849,96

• CCT SANTA FE: $29.700.000

• UNR: $46.087.901,67

• UNL: $49.618.652,02

• UNRaf: $1.494.683

• INTA Rafaela: $5.202.918

• INTA Reconquista: $8.976.000

• UTN Santa Fe: $8.737.490,57

• UTN Reconquista: $5.568.681,75

• UTN Rafaela: $10.000.000

Específicamente, se busca cubrir parte de los requerimientos de equipamiento e infraestructura que presenta el Sistema Provincial de Ciencia y Tecnología. Garantizar el incremento de las capacidades y competencias orientadas a la investigación en las áreas prioritarias para el crecimiento económico y desarrollo de Santa Fe en los próximos años.

En esta oportunidad las autoridades entregaron un reconocimiento a los proyectos seleccionados. Asimismo, este coloquio fue un aporte de ideas innovadoras en el marco del Plan de Excelencia en Investigación Científica, pensando en el futuro de los avances a partir de los nuevos equipos, o los que fueron reparados, que se incorporen para fortalecer el sistema científico provincial.