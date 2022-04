Punto de oro para Unión en Río

Unión de Santa Fe fue mejor que Fluminense, sin embargo falló en los últimos metros e igualaron 0 a 0 en un aceptable partido disputado anoche, en Brasil, por la tercer fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

El arquero Santiago Mele del "Tatengue" le contuvo un penal a Fred, a los 52 minutos del complemento, y le dio así un punto de oro al elenco santafesino.

Con este empate, Unión quedó como único líder en su grupo con cinco unidades, aunque puede ser superado por Junior de Colombia, que debe enfrentar este jueves ante Oriente Petrolero de Bolivia.

Unión salió decidido a realizar su juego en el Estadio Maracaná, plasmó su idea de juego asociado, el cual contó con rápidas transiciones y si bien al inicio no la paso bien, con el correr de los minutos le ganó el duelo individual al local.



VICTORIA DEL ROJO

Independiente de pobre rendimiento se salvó del papelón y superó con lo justo a Deportivo La Guaira por 2 a 0 en un flojo partido disputado anoche, en Venezuela, por la tercera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. Domingo Blanco a los 16m, de tiro libre, y Leandro Fernández a los 45, ambos en el complemento, anotaron los tantos con los que el conjunto de Avellaneda se adjudicó el triunfo. El triunfo es vital para el elenco que comanda Eduardo Domínguez, ya que no le pierde pisada al líder Ceará de Brasil que superó a General Caballero de Paraguay por 2 a 0 y le sigue llevando tres puntos de ventaja al elenco de Avellaneda.



HOY, RACING EN PERÚ

El plantel de Racing se encuentra aislado en la ciudad peruana de Arequipa, a la espera del partido de este miércoles ante Melgar, luego de que las autoridades sanitarias declararon el estado de "alerta epidemiológica" en todo el país por un caso de Influenza A (H3N2). La delegación racinguista está totalmente aislado en el hotel donde se hospeda y en principio el partido de hoy frente a Melgar tendrá público en las tribunas. El partido corresponde a la tercera fecha del Grupo B de la Copa Sudamericana, que lidera "La Academia" con 6 puntos, mientras que el conjunto peruano suma 3 unidades.



BANFIELD EN LA ALTURA

Banfield jugará en la altura de Quito gran parte de sus posibilidades de avanzar a la instancia de playoffs de la Copa Sudamericana cuando visite este miércoles a Universidad Católica de Ecuador por la tercera fecha del Grupo C del certamen. El partido se disputará desde las 21.30 en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito, ubicado a más de 2.700 metros de altura sobre el nivel del mar, con el arbitraje del peruano Augusto Menéndez, y transmisión de ESPN.