Boca perdió ante Corinthians en Brasil

En el plato fuerte de la jornada de ayer, Corinthians le ganó 2-0 a Boca, lo dejó último y ahora lidera la Zona E de la Copa Libertadores 2022. El Xeneize llegó a Brasil un poco más aliviado por el triunfo del pasado fin de semana, pero esta vez no pudo sacar pecho en la segunda prueba de fuego para Sebastián Battaglia.

Lo mejor del primer tiempo para Corinthians se vio en los primeros 15 minutos, anulando de a ratos a Boca. Ya a los cuatro, Maycon anticipó un centro de Fagner con la cabeza, le cambió el palo a Javier Jarcía, quien debutó en el certamen con la camiseta del Xeneize a sus 35 años, y abrió el partido en el Neo Química Arena.

También lo tuvieron Renato Augusto, Adson y Jo, pero García supo resolver con eficacia bajo los tres palos. Lo más interesante de la visita, en tanto, fue apenas un centro por lo bajo que no pudo conectar Luis Vázquez por muy poco. Después intentó empujar, aunque sin el peso de sus mediocampistas. Y es que el equipo se paró muy atrás y apenas intentó con los esfuerzos solitarios de los de arriba.

En el segundo tiempo Boca cambió la cara: le sobró actitud y tuvo más la pelota, pero no juego ante un Corinthians que se fue apagando y apostó a las contras.

Con este resultado, Boca quedó último en el Grupo E de la Copa Libertadores con tres puntos, los mismos que Always Ready y Deportivo Cali, que se medirán este jueves, a las 23. Corinthians, en tanto, se va a dormir tranquilo porque cumplió en casa y sumó seis unidades.



DERROTA DE VÉLEZ. El Fortín no pudo mantener la diferencia y le costó demasiado jugar con un hombre menos en gran parte del partido, por lo que cayó como local por 2 a 1 frente a Nacional de Uruguay, por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. El partido, que se disputó en el estadio "José Amalfitani", se abrió con el gol de Joel Soñora para el "Fortín", a los 15m PT. Sin embargo, a los 31 de esa mitad, y a los 30 del complemento, Emmanuel Gigliotti dio vuelta el resultado para el conjunto "bolso". Desde los 18m PT Vélez jugó con un hombre menos por la expulsión del mediocampista paraguayo José Florentín, por una falta sobre el arquero Sergio Rochet.



GANÓ LA T. Talleres de Córdoba logró un triunfo más que importante para sus aspiraciones en la Copa Libertadores, al vencer anoche a Sporting Cristal de Perú por 1 a 0, en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo H, disputado en el estadio "Mario Alberto Kempes". El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista Matías Esquivel, a los 20m ST. Con este resultado, las posiciones las lideran Talleres y Flamengo, ambos con 6 puntos, aunque el conjunto carioca debe enfrentar el jueves a Universidad Católica, que suma 3, y cierra Cristal sin unidades. El próximo partido de la "T" será el martes próximo cuando reciba en la "docta" a Flamengo, mientras que en Lima el Cristal será local de la "U" Católica.