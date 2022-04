La industria automotriz sufre la falta de insumos

La industria automotriz advirtió al Banco Central (BCRA) que "están en riesgo" los planes de producción, exportación e inversiones y que podría paralizarse el sector, al reclamar que sea cambiada la asignación de dólares para la compra de insumos importados.

El reclamo fue realizado por la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), con el respaldo del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

Las cámaras empresarias advirtieron que la comunicación "A" 7466 del BCRA que modificó la asignación de dólares a las empresas para la importación de insumos impacta "en el abastecimiento necesario para la fabricación de la cadena de la industria automotriz".

La nota señala que varias empresas autopartistas comunicaron a las terminales que "a partir de los primeros días e mayo no podrán continuar abasteciendo a las empresas, al no haber sido aceptado por parte de sus proveedores del exterior los cambios en las condiciones comerciales que tenían previamente a la comunicación A 7466".

Esa medida dispone el BCRA dispone dos categorías para importaciones, en la que en una se asigna a cada importador para 2022 el equivalente en dólares a sus importaciones de 2021 más el 5% o el equivalente a sus importaciones de 2020, más un 70%.

En una segunda categoría, las empresas tienen que financiar sus importaciones como mínimo a un plazo de 180 días, y pidieron ser excluidas de ese régimen de asignación de divisas para importar.

Las cámaras señalaron que "esta situación continuará agravándose en los sucesivos meses, ya que alcanzará progresivamente al resto de las empresas autopartistas y terminales, teniendo como resultado paradas de producción, suspensión del personal de toda la cadena productiva".

Expresaron también que se registrará "un impacto negativo muy significativo en las exportaciones y en el índice de la actividad industrial".

ADEFA y AFCA advirtieron que "de no encontrarse una solución en el corto plazo, esta situación pondrá en discusión y riesgo los planes de producción, exportación e inversiones proyectados para el año, tanto de las empresas terminales como autopartistas".

"Resulta urgente dar solución al problema, considerando al sector estratégico por su derrame económico y social,

instrumentando un esquema que excluya a todo el eslabón industrial de la cadena de valor del sector, del alcance de esta normativa", señala la nota empresaria dirigida a las autoridades del BCRA. (NA)