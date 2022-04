PN: Árbitros y programa de la fecha que se viene

En la tarde de ayer AFA dio a conocer las designaciones arbitrales para la 13º fecha de la Primera Nacional. En dicha ocasión Atlético de Rafaela estará visitando a Deportivo Maipú de Mendoza, el lunes a partir de las 16.00hs, y contará con el arbitraje de Nelson Bejas.

El encuentro de la Crema se podrá ver en vivo vía streaming por TyC Sports Play.

Los dirigidos por Rubén Forestello ocuparon la posición Nº 23 de la tabla con 13 puntos, mientras que los mendocinos se ubican en el puesto 18, con 6 unidades y al final del torneo se le descontarán tres por incidentes en la fecha 7 vs Tristán Suárez.



PROGRAMACIÓN Y ÁRBITROS:

Viernes 29/04: 20.10hs (TyC Sports) Estudiantes RC-San Martín (SJ) (Luis Lobo Medina).



Sábado 30/04:14.10hs (TyC Sports) Villa Dálmine-Belgrano (Pablo Giménez), 15.30hs Flandria-All Boys (Sebastián Martínez), 15.30hs Deportivo Morón-San Telmo (Nahuel Viñas), 15.30hs Deportivo Madryn-Chaco For Ever (José Carreras) , 15.30hs Almagro-Estudiantes BA (Pablo Dóvalo), 19.00hs Gimnasia (J) - Güemes (Nelson Sosa), 19.30hs Alvarado MDP-Atlanta (Andrés Gariano), 20.00hs Independiente Rivadavia-Chacarita (Gastón Monsón), 21.00hs Instituto -Tristán Suárez (Julio Barraza), 21.15hs (DirecTV) Almirante Brown-Deportivo Riestra (Sebastián Zunino).



Lunes 02/05:15.05hs (TyC Sports) Sacachispas-San Martín de Tucumán (Lucas Comesaña), 16.00hs Deportivo Maipú-Atlético de Rafaela (Nelson Bejas), 17.05hs (TyC Sports) Quilmes-Brown PM (Mario Ejarque), 19.10hs (TyC Sports ) Temperley-Gimnasia M (Carlos Córdoba), 21.30hs Mitre SDE-Defensores de Belgrano (Yamil Possi).



Martes 03/05: 21.10hs (TyC Sports) Ferro Carril Oeste-Brown de Adrogué (Nicolás Ramírez), 21.10hs Nueva Chicago-Santamarina de Tandil (Rodrigo Rivero). Libre: Agropecuario.