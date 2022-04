“Tenemos que ser más regulares”

Nicolás Aguirre, en su regreso a Atlético de Rafaela, estuvo más afuera que a disposición de Forestello. Las lesiones le pasaron factura al mediocampista ofensivo, que de a poco va encontrando su mejor puesta a punto y el domingo sumó 45 minutos y anotó el gol con el cual la ‘Crema’ encontró el empate ante Nueva Chicago.

“Estoy muy contento por convertir pero con un sabor amargo por no haber podido ganar”, señaló el Bicho en diálogo con radio ADN, y agregó: “Seguramente vamos a empezar a recuperar a jugadores importantes para nosotros y vamos a estar mejor”.

En cuanto a su condición física y las lesiones que lo tuvieron a maltraer, Aguirre (31 años) manifestó: “Había pasado mucho tiempo que no jugaba, acostumbrarme al entrenamiento, a lo que pide el Yagui, uno siempre quiere estar y por ahí no respeta los tiempos porque quiere ayudar al equipo, estoy tratando de estar cuanto antes, poder pelear por un lugar y esperemos que sea cuanto antes”.

En relación al encuentro, Aguirre analizó: “No es lo que queríamos, pero por cómo se presentó el partido, estar abajo en el marcador, no tuvimos un buen PT, creo que en el segundo mejoramos un montón, tuvimos la posibilidad de ganarlo, el equipo se adelantó en el campo, manejamos la pelota , lo buscamos por todos lados pero los partidos son así, son difíciles, no podemos regalar nada, estamos en esa situación que en una jugada nos convierten rápido, hay que tratar de corregir eso y vamos a estar mejor”.

Ayer por la mañana, y en el Predio del Autódromo, el plantel profesional de Atlético comenzó la semana de trabajos ya con la cabeza en su próximo objetivo: el Deportivo Maipú. La Crema jugará en Mendoza el próximo lunes y en relación a la deuda que tiene el equipo que dirige Forestello, que no pudo ganar de visitante en lo que va del torneo y apenas sumó un empate (en Río Cuarto), Nico Aguirre contó: “Sabemos que de local somos un equipo fuerte, nos hacemos muy fuertes en casa pero tenemos esa cuota pendiente de visitante, tenemos que ser más regulares, volver a sumar de a tres de visitante. Cuando logremos romper esa racha negativa afuera vamos a estar mejor, vamos a llevar a Atlético lo más arriba posible. Hay que transitar el camino y esperemos que llegue lo antes posible esa victoria afuera para poder pelear lo más arriba posible”.