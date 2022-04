Se levantó el paro de micros de corta y media distancia

A través de un comunicado emitido pasado el mediodía de este martes, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), informó que tras acatar la conciliación laboral obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, se levantó el paro que estaba pactado por 48 horas y que paulatinamente se iría normalizando la prestación de los servicios de transporte de pasajeros en empresas de corta y media distancia del interior del país.

Más allá de esto, en horas de la mañana los choferes se movilizaron hacia Casa de Gobierno en la capital provincial y entregaron un petitorio en el que expusieron sus reclamos. Asimismo, los choferes de colectivos concretaron media jornada de protesta en las principales ciudades del interior del país.

Al respecto, Oscar Agrafogo, representante de UTA Santa Fe, contó que “nosotros hoy -por ayer- recibimos un llamado del Consejo Directivo Nacional informándonos que llegó por la mañana la notificación de la conciliación obligatoria y debíamos acatarla y levantar el paro. Igualmente hemos tenido un total acatamiento de la medida de fuerza que se inició durante la medianoche y una importante movilización. Realmente nos sentimos muy conformes y realizados porque todos los trabajadores tomen conciencia que lo que se está peleando es el salario de ellos”.

En cuanto a la situación del transporte de corta y media distancia dijo que “ya se han discutido paritarias con las cámaras que están agrupadas en el AMBA y ya se ha alcanzado un acuerdo paritario con una suba del 21% a partir del 1 de abril, un 6% más en mayo y así hasta alcanzar un 50% acumulado en agosto, más alguna suma no remunerativa que también está en ese acuerdo. Lo que estamos pidiendo en el interior del país, es el mismo acuerdo que firmaron las cámaras en el AMBA”, detalló Agrafogo. “Realmente, tenemos que recordar que hoy el transporte de pasajeros puede funcionar porque se reciben subsidios que vienen de la nación o de provincia e incluso algunos municipios que aportan dinero, sino un colectivo no podría circular: Hoy un boleto debería estar entre $180 y $200 y la gente es imposible que lo pague”, manifestó el referente de UTA Santa Fe.

Agrafogo en tanto aclaró: “El usuario está pagando un boleto mucho más barato y toda esa parte de subsidios es lo que tiene que llegar, porque cuando así no sucede hay un problema deficitario para las empresas y después cae por consecuencia en los trabajadores. Acá hay una distribución de subsidios que llega a todo lo que es el AMBA y no al interior del país. Hay un desequilibrio total y eso es lo que hay que discutir.

Por su parte, Sergio Copello, secretario general de UTA Rosario, expresó que "tenemos esperanza de que el jueves se pueda hacer una reunión para ir destrabando esta situación, con sumas para ir cerrando la paritaria en tramos por la inflación que tenemos. En ese encuentro estarán funcionarios de Trabajo, compañeros del Consejo Directivo Nacional y delegados de UTA de todo el país", dijo Copello. A continuación, micrófono en mano, Copello afirmó en La Capital que "el incremento salarial se lo pedimos a los empresarios. No somos gestionadores de subsidios. Si los aportes nacionales y provinciales no alcanzan, también serán oídos nuestros reclamos. Pero no vamos a permitir que para nuestros compañeros de Buenos Aires se hagan acuerdos con sumas no remunerativas y con porcentajes para lograr un sueldo que medianamente nos permita vivir y a nosotros no nos incluyan, y pelearle a la inflación, eso que nos corroe todos los días. Nuestros salarios apenas alcanzan para vivir. Desde enero estamos planteando esto y desde enero no nos escuchan”.



LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un período hábil de 10 días a partir de la medianoche del lunes en el conflicto que mantienen la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que había dispuesto medidas de fuerza en los servicios de colectivos, y la Federación Argentina de Transporte por Automotor de Pasajeros (Fatap).

La Ley 14.786 de conciliación obligatoria fue impuesta por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello, quien encuadró la situación salarial en el contexto de esa norma.

Marcello intimó a la organización sindical y a los trabajadores en ella encuadrados a dejar sin efecto durante ese plazo "toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto aplicar, prestando servicios de manera normal y habitual", y lo propio hizo con las empresas afiliadas a la Fatap, a las que ordenó abstenerse de adoptar represalias de cualquier tipo con el personal de la UTA.