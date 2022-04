La amenaza de Castaño

Jermell Charlo y Brian Castaño calientan la gran pelea del año: unificarán todos los títulos de la categoría superwelter, el próximo 14 de mayo en Carson, California.

Luego de los bombazos del norteamericano, ahora el argentino respondió y lanzó una fuerte amenaza.

"No me sorprenden sus comentarios porque sé la clase de persona que es: intenta ensuciar a todos, los trata de tramposos y eso se debe a la inseguridad que tiene. Me molesta el poco respeto que tiene con sus colegas. Yo estoy focalizado en mi camino y lo voy a partir al medio y lo voy a quebrar. Habló de más y se lo voy a hacer pagar", lanzó el campeón mundial de la OMB.

El boxeador oriundo de La Matanza consideró que "la primera pelea fue cerrada", con el controversial fallo en empate en las tarjetas. Y, pensando en el próximo duelo, prometió: "En la segunda lo voy a noquear".