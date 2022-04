Se entregaron casi 300 netbooks en la Escuela “Luisa R. de Barreiro”

Continúan llegando a Rafaela las netbooks destinadas a estudiantes del nivel secundario y en esta oportunidad casi 300 estudiantes de la Escuela Nº 428 “Luisa R. de Barreiro” fueron beneficiados y beneficiadas con la entrega de estos dispositivos.

La distribución tuvo lugar en la mañana de este martes, en un acto desarrollado en el salón de actos de la institución, de la que participaron padres y madres de estudiantes de segundo año, quienes recibieron junto a sus hijos e hijas estas computadoras para el desarrollo de sus estudios.

La actividad contó con la presencia de la secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación, Rosario Cristiani; de la secretaria de Gestión de la Tecnología del Ministerio, Romina Indelman; de la secretaria de Educación de la Municipalidad, Mariana Andereggen; de la coordinadora Pedagógica de Nivel Secundario de la Regional III de Educación, Fabiana Kestler; y de la directora del establecimiento, Cintia Furió.

En total, fueron 296 las netbooks entregadas, en el marco de envío que a nivel provincial alcanza las 40 mil computadoras. Y si bien aún no hay confirmación oficial de Nación, se espera que en las próximas semanas continúen arribando a la ciudad estos dispositivos para ser distribuidas en otras escuelas.

En este sentido, Cristiani destacó la trascendencia que tiene este aporte para la educación pos-pandemia. “Pasada la pandemia, sabemos que internet y la conexión son herramientas fundamentales para el despliegue pedagógico”, expresó.

Además, señaló la manera en que esta política educativa impacta en la vida de los y de las estudiantes. “Queremos que esa netbook el chico o la chica la sienta propia, para que la cuide, para que la use, y para que pueda tener un despliegue pedagógico en las aulas. Y también para que pueda jugar, para que ellos y ellas puedan experimentar lo que son los juegos en red y todo lo relacionado con las tecnologías digitales que son tan importantes en estos momentos”, puntualizó.

Sobre las próximas entregas, la funcionaria detalló: “el cronograma lo administra Nación y se distribuyen a través del Correo Argentino. Seguramente vamos a tener otros tipos de encuentros con otras escuelas de la ciudad, en principio, la semana que viene”.



EL ACOMPAÑAMIENTO

DEL ESTADO LOCAL

Por su parte, Mariana Andereggen recordó la manera en que desde el Estado local se viene apoyando esta iniciativa desde sus inicios. “Vuelve a girar la rueda del plan Juana Manso, más conocido como el plan Conectar Igualdad -expresó- que desde el Estado local estamos acompañando desde las primeras pruebas piloto de este modelo uno a uno, con un dispositivo en el banco de cada alumno, allá por el año 2008, donde Rafaela fue una de las siete ciudades elegidas”.

“Para muchos de estos chicos y de estas chicas, esta es la primera computadora de su casa. Y está comprobado que esta computadora no sólo va a impactar en la educación de quien la recibe, sino en toda la familia. Por eso es un día muy esperanzador: son 300 familias de Rafaela donde desde hoy hay un nuevo dispositivo tecnológico que va a sumar a la educación de chicos y chicas, y a la vida en sociedad de todas esas familias”, completó.

Finalmente, la directora de la Escuela Nº 428 resaltó las posibilidades que se abren tanto para los y las estudiantes, como así también para los y las docentes de la institución. “La pandemia dejó en claro que las computadoras son recursos sumamente importantes. Por más que estemos trabajando presencialmente, es un recurso que seguimos trabajando y que se tiene que incorporar, porque es parte del aprendizaje actual”, apuntó. “Para todas las familias es importante. Aún para las que ya tenían una computadora, sobre todo porque hay muchas familias con padres o madres trabajando, donde a partir de ahora cada estudiante va a tener su propia computadora”, concluyó.