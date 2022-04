Comando Unificado planificó acciones para intensificar los controles en la vía pública

“Desde nuestra Secretaría hemos venido a pedir colaboración a los representantes de las fuerzas que conforman el Comando Unificado en un tema central, y en el cual nos estamos abocando, que es el tránsito y la campaña 'Quién Pierde'?”, dijo el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, luego de la reunión del citado Comando Unificado en la sede de la Jefatura de Policía de Rafaela.

En ese sentido, Muriel explicó: “Hemos encontrado un eco favorable y planificamos algunas acciones que empezarán a realizarse a partir de los próximos días. Muchas de ellas son la intensificación de lo que venimos haciendo en algunos sectores que se ven invadidos por motociclistas que no cumplen con las leyes de tránsito, las condiciones estructurales de los vehículos”.

En cuanto a los controles, el funcionario sostuvo que “desde nuestra área trabajamos de manera diaria a partir de una planificación en sectores puntuales. Por ejemplo, en el bulevar Santa Fe estamos interviniendo en acciones que se orientan a un ordenamiento. Si bien es una arteria complicada, se potencian por cuestiones que tiene directa relación con las obras que se están haciendo en la ciudad. Me refiero a los trabajos en calle Tucumán y la remodelación de los canteros. Quiero dejar en claro que los controles son permanentes. Se hacen todos los días. La idea es profundizar la prevención, la educación vial y la concientización”.



PREDISPOSICION DE

TODAS LAS FUERZAS

Por su parte, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, destacó “la predisposición de las distintas fuerzas de seguridad que integran el Comando Unificado. Los encuentros semanales que realizamos nos sirven para tener una radiografía de lo que pasa en la ciudad y evaluar y programar las características de todos los operativos”. “El tema del tránsito nos preocupa y hemos hecho una evaluación de la temática para corregir errores. Sumado a ello, abordamos estrategias que serán puestas en práctica en distintos eventos privados que requieren del recurso policial. La idea es coordinar todo a tiempo en conjunto con los emprendedores y que ellos sean también partícipes en cuanto a los adicionales necesarios, de acuerdo a lo que requiera cada espectáculo. Desde las áreas provinciales y municipales existe la disposición para colaborar”. Finalmente, Postovit indicó que el Comando Unificado “ya está trabajando con vistas a la próxima carrera de Turismo de Carretera -el último fin de semana de mayo-, coordinando las acciones con el Ministerio de Seguridad, la Municipalidad, el Club Atlético de Rafaela, las fuerzas de seguridad para que sea un espectáculo deportivo no solo en el Autódromo sino en toda la ciudad”.