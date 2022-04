Rafaela Alimentos se sumó a la campaña “Quién Pierde?”

Días pasados, el Municipio y la empresa Rafaela Alimentos S.A. firmaron un convenio que transforma a la firma en socia estratégica del Estado en la campaña de seguridad vial y protección de la vida "Quién Pierde?".

El acuerdo fue rubricado en la sede de la empresa de nuestra ciudad por el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel, y el gerente de Recursos Humanos de Rafaela Alimentos S.A., Gustavo Riva.

Además estuvo en el encuentro la responsable de Higiene y Seguridad de la compañía fabricante de alimentos, Luisina Blúa.

Luego de dialogar sobre las características del vínculo formalizado, Jorge Muriel expresó que "esta campaña no solo le incumbe al Municipio. La articulación público-privada es importante y se ve materializada en esto porque el tema del tránsito debe ser un compromiso de todos".

Muriel destacó que los ejes de la campaña "Quién Pierde? " el uso del casco, el cinturón, la documentación, no conducir cuando se bebe alcohol y no respetar los límites de velocidad. En cuanto a la interacción con las empresas, instituciones y ONG, el Estado local participa brindando capacitaciones orientadas al uso de los elementos de protección y la conducción segura sin dejar de lado el rol que le cabe a peatones".



MANTENER UN TRABAJO

DE CONCIENTIZACION

Por su parte, Gustavo Riva manifestó que para la empresa "es muy importante sumarnos a esta campaña. Hace muchos años que venimos trabajando en la generación de conciencia sobre el uso de los elementos de protección y cuidado personal. En especial, en el trayecto que realizan nuestros trabajadores desde su casa a la empresa y viceversa, así como el que hacen junto a sus familias cotidianamente". "Nuestra firma lleva adelante todos los años la Semana de la Seguridad en donde nos comprometemos en esta materia a través del Departamento Higiene y Seguridad. Para nosotros es muy importante la participación de la Municipalidad porque sabemos que, trabajando en conjunto -el Estado y las empresas-, sumamos esfuerzos para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Finalmente, Luisina Blúa comentó que "en cuanto a nuestra campaña, la llevamos a cabo desde el 21 hasta el 28 de abril. La idea es sumar cada día una actividad distinta, con las familias de quienes desarrollan labores en la empresa y, ahora, con la participación de la Municipalidad. Esto incluye sorteos y cursos de primeros auxilios".



PRIMERA ACTIVIDAD

La primera actividad desarrollada en el marco del convenio antes citado se produjo el pasado jueves y se llevó a cabo de manera virtual. Se trató de una charla de concientización dirigida hacia el personal administrativo y de producción de la firma Rafaela Alimentos, la cual estuvo a cargo de la jefa del Departamento de Capacitación y Divulgación Educación Vial de la Municipalidad de Rafaela, María Cristina Beldoménico; con la colaboración de Gabriel Frattini, integrante del equipo de capacitaciones. Los contenidos abordados fueron: La relación con la norma; cuándo circulamos por el espacio público y cómo nos cuidamos; cumplir la ley por obligación o por convicción; accidente/siniestro; conducción responsable de la bicicleta; equipamiento de protección; casco: qué función cumple; uso del cinturón de seguridad; factores de riesgo: velocidad, uso de celular, alcohol.

Luego de la actividad, Cristina Beldoménico dijo: “Estamos convencidos de que estos encuentros son sumamente constructivos para reflexionar sobre nuestro comportamiento dentro del sistema de tránsito porque es clave para prevenir y concientizar en seguridad vial”. “El abordaje de la problemática vial implica asumir la responsabilidad de formar ciudadanos reflexivos que identifiquen los factores de riesgo viales y, sobre todo, las acciones preventivas que permitan evitar que los siniestros ocurran”, expresó. Después del encuentro la empresa organizó juegos de preguntas y respuestas y entrega de premios a los participantes.