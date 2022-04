El fallecimiento de Ica Novo

Oriundo de Deán Funes, el cantautor fue un promotor cultural de resonancia nacional, autor de la consagrada chacarera "Del norte Cordobés". Músico, autor, compositor, guitarrista y cantante argentino, Novo había nacido el 4 de julio de 1951 en esa localidad del noroeste provincial. Fue docente y estudioso de la música argentina, con eje en folclore y tango, publicó El Objetivo.La noticia que nos conmocionó a todos fue confirmada con sentidas palabras en las redes por su hermana María Elena:"Mi corazón está destrozado, después de pelearla como un campeón mi amadísimo hermano Ica Novo se fue de este mundo.Mi hermano mayor, el que me enseñó a oír buena música, me hizo fanática de Los Andariegos, de Los Nocheros de Anta, entre otros, y el que me inició en la militancia en el Peronismo. Todo esto mamado en nuestra casa, con un padre de gusto exquisito por la música y una madre militante peronista.Ica, sos eterno en nosotros los que te amamos.María Zamba, el papi, la mami, la Lali, la Nuni y la Mica te están esperando.Dejas para todos tu música y tu poesía; obra maravillosa como pocas.Siempre orgullosa de vos, jamás transaste para ganar dos mangos más.¡Imposible olvidarte, Ica eterno! Para despedirte, hago mía tus bellas palabras cuando la Nuni, nuestra hermana, se fue: "Uno naturaliza lo irreversible, sobre todo porque no queda otra, pero es inevitable el dolor desgarrador de la despedida de alguien que amamos. ¡Que haya eternidad para cobijar tu alma, que haya luz infinita para alumbrarte! Nada se pierde, todo se transforma, estoy seguro, pero hoy necesito llorar tu partida.Que la Tierra cobije tu cuerpo de este mundo y el Cielo tu alma de todos los mundos. Y que Dios demuestre su existencia guiándote en el viaje eterno..."El velatorio será a partir de las 10 hs en Jerónimo Luis de Cabrera 148 Empresa CHR - Alta Córdoba - Ciudad en Córdoba.