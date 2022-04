Los no docentes realizaron un mural para la Universidad

En el marco de los festejos por los 50 años de la Facultad Regional Rafaela, se realizó el pasado viernes 22 un encuentro de no docentes en el hall de la Universidad, quienes organizaron la reunión e invitaron también a participar a jubilados y al resto de la comunidad universitaria.

Durante el encuentro, se entregó un reconocimiento al Téc. Oscar Tibaldo, secretario Administrativo de la Casa, por los años de desempeño como no docente en la institución. Asimismo, se descubrió un colorido mural que los no docentes realizaron con la técnica de mosaiquismo y regalaron a la facultad, y que ahora puede apreciarse en el hall de ingreso.

Durante el encuentro del pasado viernes 22, explicaron que en este camino de festejos hacia los 50 años que la UTN FRRa viene transitando, surgió la posibilidad de hacer un encuentro no docente, convocando también a la comunidad universitaria. “Hicimos un alto para hacer memoria agradecida por estos 50 años, por lo que nos dio UTN y lo que hemos recibido”, relataron.

Así es que surgió la idea de hacer un mural con la técnica de mosaiquismo y para ello se formó un equipo para poder plasmar la idea en un diseño. Todos los no docentes colaboraron en el mural y dejaron su huella en la obra. El mural está pegado sobre una placa, enmarcado y exhibido en el hall de la universidad. “Este es un trabajo artesanal, que fue hecho entre todos y con mucho corazón”, remarcaron durante su descubrimiento.

Por su parte, el decano de la Regional, Ing. Oscar David, remarcó la importancia del trabajo no docente, cuyo trabajo diario y compromiso es fundamental para el funcionamiento de la institución. Asimismo, valoró el compromiso de los no docentes con la capacitación. “Agradecemos el trabajo diario de los no docentes y el compromiso que han tenido todos desde los primeros tiempos, fundamentalmente en formarse, capacitarse, en ir creciendo dentro de la Facultad”.