Capacitación y formación laboral en la localidad

BELLA ITALIA. - Desde la oficina de prensa del senador Alcides Calvo se difundió que recientemente, en esta localidad se dio comienzo a un nuevo taller formativo de dicho programa orientado al oficio de panadería y cocina tradicional, con el acompañamiento de la Comuna local. De la propuesta participan 12 jóvenes de Bella Italia sin empleo formal quienes asisten semanalmente a este curso.Al respecto, el legislador provincial, quien acompaña esta iniciativa en el departamento Castellanos, destacó que “con el gobernador Omar Perotti compartimos la mirada de que la mejor política social es un puesto de trabajo, por lo que buscamos restituir derechos y oportunidades a los y las jóvenes que no han podido insertarse en el sistema laboral o educativo que se refleja con la realización de talleres y capacitaciones en el año 2021 a más de 207 jóvenes de distintas localidades del departamento Castellanos”.A su vez, el presidente comunal Héctor Perotti, manifestó “el desempleo joven es uno de los principales problemas de nuestra localidad. Estamos muy felices y quiero destacar la labor del gobernador Perotti y el senador Calvo, quienes detectaron esta problemática. Así podemos empezar a dar una solución que contemple los intereses y necesidades de los jóvenes, y también la demanda del mercado local: en nuestro caso, es una oportunidad interesante ya que no contamos con una panadería de elaboración propia en Bella Italia”.“Santa Fe Más: Aprender Haciendo” es un programa presentado por el gobernador Omar Perotti, orientado a jóvenes de entre 16 y 30 años que se encuentran fuera del mercado laboral formal donde los mismos pueden participar de un taller de capacitación en algún área de trabajo. El programa prevé una estrategia de egreso con la posibilidad de que los jóvenes si abandonaron sus estudios puedan retomarlos, o en caso de que no consigan un trabajo, puedan desarrollarse independientemente generando un ámbito para la constitución a través de cooperativos u otros espacios para la realización de sus trabajos.