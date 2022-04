El análisis de Forestello tras el empate ante Nueva Chicago

Atlético de Rafaela igualó 1-1 con Nueva Chicago en otra pobre presentación del equipo que conduce Rubén Darío Forestello. El propio DT fue autocrítico tras el empate en el Monumental, el domingo por la tarde.

“Más allá de la reacción del segundo tiempo, no tuvimos toda la fuerza y contundencia que tuvimos en otros partidos”, indicó el ‘Yagui’, que luego agregó: “No tuvimos la claridad necesaria para revertir un resultado adverso desde el primer tiempo”.



A la hora de analizar el rendimiento de su equipo, los puntos que lo dejan tranquilo y los que preocupan, el DT señaló: “Necesitábamos sumar esos tres puntos, algunos chicos que estuvieron afuera del partido son importantes dentro de este grupo. Más allá de todo hay que sacarlo adelante, lo bueno es que después de tanto tiempo pudo participar 45 minutos Nico (Aguirre), que Marquitos por momentos participó en forma buena hasta que se cansó. La búsqueda en el ST, más allá de no al ritmo necesario como para poder doblegar en esfuerzos para ganarle al rival, es la realidad. Fuimos, ocupamos espacios, estuvimos más cerca del arco pero no tuvimos esa fuerza o empuje necesario para dar vuelta un resultado que se complicó a partir de un PT malo, donde nos convirtieron”.



Dentro de esa autocrítica, el entrenador de la ‘Crema’ comentó: “Tuvimos algunas situaciones pero nos faltó lo que hemos tenido en todos los otros partidos de local, presión un poquito más arriba, de todas las líneas me refiero. Más allá del resultado incómodo del PT, podríamos haber tenido otras formas, nos faltan tres o cuatro jugadores que ganan esos lugares por características, hicimos un esfuerzo dentro de las posibilidades pero no se pudo”.



Desde este martes la ‘Crema’ ya empezará a pensar en lo que viene y en ese horizonte aparece el Deportivo Maipú de Mendoza, rival al que estará visitando el próximo lunes. En función de ello, Forestello declaró: “Hay que trabajar y pensar en Maipú y en esa cancha en Montecaseros, a ver si ganamos los tres puntos. Siempre vamos a apostar a ganador, esperemos que ese día cambie y empecemos a ganar de visitante. Tenemos una localía fuerte, a no ser el día de hoy (por el domingo) venimos con una buena localía. Esperemos hacer un gran partido allá en Maipú para cambiar las expectativas, sino estamos muy apretados. Tuvimos un mal partido como no habíamos tenido de local y ya estas con esa sensación que se va a desmoronar todo”.



CERRARON LA FECHA



En la jornada de ayer se completó la fecha 12 del torneo de la Primera Nacional con los siguientes encuentros: Riestra 1 - Villa Dálmine 1, Agropecuario 2 - Instituto 0, Gimnasia Mendoza 2 - Flandria 1, Defensores de Belgrano 2 - Ferro 2.



LAS PRINCIPALES POSICIONES: Belgrano 28, puntos; San Martín (T) 24; Brown (A) 21; Instituto 20; Chacarita 19; Gimnasia (M) 18; All Boys 18; Chaco For Ever 18; Riestra 18; Estudiantes RC 18; Dep. Madryn 17; Agropecuario 17; San Martín (SJ) 17; Estudiantes BA 17; Alte Brown 17; Brown (PM) 17; Almagro 17; Dep. Maipú 16; Def. de Belgrano 16; Atlanta 15; Ind. Rivadavia 15; Quilmes 13; Atlético de Rafaela 13; Nueva Chicago 13; Alvarado 13.