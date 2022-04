Comenzó el operativo de vacunación en universidades

El Ministerio de Salud de la Nación adhirió a la Semana de Vacunación en las Américas 2022, que se desarrollará hasta el 30 de abril en todo el país. El objetivo de esta campaña es reimpulsar y fortalecer las distintas estrategias de vacunación a fin de regular las coberturas de las vacunas del calendario nacional, y establecer la vacunación en ámbitos diferentes.

En este marco, la Secretaría de Educación de la Municipalidad y el Consejo Universitario de Rafaela (CUR) decidieron llevarla adelante en todas las casas de altos estudios de la ciudad, focalizando la vacunación en mayores de 18 años.

La primera casa de estudio visitada en esta ocasión fue el Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC). Estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti, la Secretaria de Educación, Mariana Andereggen y la responsable de la Región Rafaela de Salud, Eter Senn.

“En el marco de la Semana de la Vacunación de las Américas, hemos elegido a las siete casas de altos estudios de Rafaela para completar planes de vacunación, fundamentalmente, en mayores de 18 años”.

“La iniciativa nació en el 2002, a partir de un brote de sarampión en la zona andina, y la Organización Panamericana de la Salud estableció planes para evitar brotes de este tipo en enfermedades que en América estaban controladas”.

“Nosotros teníamos una propuesta que, hace aproximadamente un mes, nos compartió el CUR. En ella nos planteaban que este año querían tener presencia de alumnado en las aulas, entonces, tener todas la vacunas para no tener inconvenientes con ninguna enfermedad”.

“Fue, a partir de esa idea, que surgió la realización de un censo entre la comunidad de estudiantes que tenían vacunas pendientes. Desde hoy, comenzamos con ese proceso en el ITEC. Después seguiremos con las otras entidades de altos estudios”. “La vacunación es voluntaria y, hasta el momento, se inscribieron alrededor de 1100 alumnos”, cerró Lanzotti.



RELEVAMIENTO

“En las primeras reuniones del año del Consejo Universitario, el tema sanitario fue una de las principales preocupaciones. Queríamos cuidar de la mejor manera la presencialidad porque sabíamos que venía este año. Entonces, si bien no estábamos de acuerdo en pedir un pase sanitario o carnet de vacunación, sabíamos que teníamos que promover o incentivar la vacunación porque es la forma de cuidarnos entre todos”, contó Andereggen.

“Junto con la Subsecretaría de Salud del municipio, después de que empezaron las clases todas las instituciones, hicimos un relevamiento en donde un plantel de Vacunatorio se acercaba a las casas de estudio y los chicos y chicas, podían averiguar sobre sus esquemas, averiguar cómo completarlos; no solo de Covid, sino el esquema nacional de vacunación obligatorio”.

De esta forma, “se hizo un registro, una pre inscripción, y esta semana estamos yendo a las distintas instituciones con el operativo de vacunación para que los chicos completen sus esquemas en el lugar donde van todos los días a estudiar.”, concluyó Andereggen.



PRESENCIALIDAD

Los estudiantes se acercaron a controlar y recibir las vacunas correspondientes. En ese marco, la alumna Lizbeth, dijo: “Vine porque me faltaban las últimas dosis. Me parece muy importante que todos estemos vacunados; por nosotros y los demás. La vacunación fue de gran ayuda para que estemos de vuelta en las aulas. Sería bueno que todos estemos vacunados”.

“Yo tengo la vacuna contra el covid-19. Vine a hacerme poner las que faltan. Me parece muy importante esto porque uno nunca sabe los contagios que podrían producirse. Yo les recomiendo a todos que se vacunen”, indicó Diego, otro estudiante.

Por último, Sol, detalló que “me acerqué a vacunarme por interés. No tenía mi carnet y me anotó porque no sabía si estaba al día con la vacunación. Creo que este es un hecho sumamente importante. Sobre todo para nuestra propia salud, para prevenir enfermedades”.



CAMPAÑA

Los equipos de la Subsecretaría de Salud y del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, a partir del lunes 25 de este mes, recorrerán las instituciones educativas de nivel terciario y universitario emplazadas en Rafaela para que los y las estudiantes, personal docente, no docente, directivos y auxiliares, puedan contar con las dosis faltantes.

Se recuerda que la vacunación en esta etapa de la vida es crucial para recibir refuerzos de vacunas ya aplicadas, brindar protección contra otras enfermedades, así como completar esquemas. Entre las vacunas que se aplicarán se encuentran la Doble Bacteriana, Doble o Triple Viral, Hepatitis B, Antigripal (para personas de riesgo) y Covid-19.